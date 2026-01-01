प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ने पर पत्नी ने पति को रौंदा, नैनीताल में हुआ जोरदार हंगामा, डरकर फरार हुई प्रेमिका

पत्नी ने जैसे ही गाड़ी में अपने पति और उसकी प्रेमिका को देखा, वह भड़क उठी और उसने अपने पति को खूब खरी-खोटी सुनाई। पति और पत्नी के बीच कहासुनी इतनी तेज हो गई कि वहां आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि पत्नी के बोलने पर पति जब गाड़ी से बाहर नहीं आया तो पत्नी ने गुस्से में गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और पति को भरे चौराहे पर मारने लगी। इन सब से प्रेमिका डर गई और चुपचाप गाड़ी से निकलकर फरार हो गई। कुछ लोगों ने इस तमाशे को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आया। भीड़ लगने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही में भी परेशानी आने लगी थी। इसके चलते वहां मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस को इस वारदात की सूचना दी।