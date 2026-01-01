प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ने पर पत्नी ने पति को रौंदा, नैनीताल में हुआ जोरदार हंगामा, डरकर फरार हुई प्रेमिका

नैनीताल में पति को प्रेमिका के साथ पकड़ने पर भड़की पत्नी
Nainital Couple Fight: गाजियाबाद का एक युवक शादी होने के बावजूद अपनी प्रेमिका के साथ नैनीताल घूमने गया, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। उस युवक की पत्नी ने अपने पति की गाड़ी का पीछा किया और उसे प्रेमिका के साथ घूमते रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वहां भयंकर हंगामा हुआ। यह हंगामा नैनीताल के मॉल रोड के पास हुआ और इस जगह हमेशा बहुत भीड़ होती है। इस हंगामे की वजह से वहां अफरा-तफरी मच गई। वहां जो सीन क्रिएट हुआ, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। अंत में पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा।
पत्नी ने जैसे ही गाड़ी में अपने पति और उसकी प्रेमिका को देखा, वह भड़क उठी और उसने अपने पति को खूब खरी-खोटी सुनाई। पति और पत्नी के बीच कहासुनी इतनी तेज हो गई कि वहां आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि पत्नी के बोलने पर पति जब गाड़ी से बाहर नहीं आया तो पत्नी ने गुस्से में गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और पति को भरे चौराहे पर मारने लगी। इन सब से प्रेमिका डर गई और चुपचाप गाड़ी से निकलकर फरार हो गई। कुछ लोगों ने इस तमाशे को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आया। भीड़ लगने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही में भी परेशानी आने लगी थी। इसके चलते वहां मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस को इस वारदात की सूचना दी।
इस बड़े ड्रामा के बाद जैसे ही इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया। उसके बाद पुलिस पति और पत्नी दोनों को स्टेशन लेकर गई। पुलिस ने कहा कि यह पारिवारिक मामला है। इसीलिए दोनों को इस मामले में आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
जानकारी के अनुसार, युवक नोएडा की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी प्रेमिका भी उसी कंपनी में काम करती है। साथ में काम करने की वजह से दोनों के बीच काफी समय से नजदीकियां बताई जा रही हैं। लेकिन युवक की शादी कई साल पहले हो चुकी है और साथ ही उसका एक छह साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच पांच साल से विवाद चल रहा है और इसी वजह से दोनों का केस कोर्ट में भी चल रहा है। वहीं पत्नी का आरोप है कि प्रेमिका के चलते उसका पति पारिवारिक जिम्मेदारियों से भाग रहा है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग