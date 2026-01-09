मौसम ने फिर ली करवट, तेज बारिश के साथ ओले ने बढ़ाई सर्दी, इन जिलों 1 से 12वीं तक की स्कूलों की छुट्टी बढ़ी

मथुरा में 'शुक्रवार सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई।
अयोध्या, झांसी, अमेठी, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, मेरठ समेत करीब 35 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में दृश्यता लगभग शून्य तक पहुंच गई, जिससे सुबह सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। जनवरी की ठंड ने वाराणसी में नया रिकॉर्ड बना दिया। यहां अधिकतम तापमान 11.4°C दर्ज हुआ, जो पिछले 22 वर्षों में सबसे कम है। इससे पहले 17 जनवरी 2003 को 11.6°C तापमान रिकॉर्ड किया गया था। लखनऊ समेत 33 जिलों में कोल्ड-डे जैसे हालात बने रहे। मौसम विभाग के अनुसार कोल्ड-डे तब माना जाता है जब दिन का पारा 16°C या उससे कम और सामान्य से 4-6°C नीचे पहुंच जाए।
पिछले 24 घंटों में सोनभद्र का तापमान 4°C के साथ सबसे नीचे रहा। गोरखपुर और वाराणसी में पारा 4.8°C दर्ज हुआ, जबकि बरेली और सुल्तानपुर में 5°C रहा। लखनऊ, कौशांबी और मेरठ में कक्षा 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए, बाकी कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10 बजे से शुरू होगी। शाहजहांपुर में 12वीं तक और 14 जनवरी तक अवकाश घोषित है। मथुरा, प्रयागराज, बरेली, अंबेडकरनगर, कन्नौज और चंदौली में स्कूल 10 जनवरी तक बंद हैं।
मौसम के मुताबिक, पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से यूपी में ठंडी पछुआ हवाएं आ रही हैं। उत्तरी पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके प्रभाव से धीरे-धीरे मौसम में बदलाव की संभावना है। अगले तीन दिन मौसम खराब रह सकता है। 11 जनवरी से कोहरे में कुछ कमी आने की संभावना है।
उधर, ठंड, शीतलहर और घने कोहरे के चलते कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। विभिन्न जिलों के डीएम ने अलग-अलग तिथियों तक लिए आदेश जारी किए हैं।
मथुरा में जिला प्रशासन ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं, चंदौली में ठंड और 300+ AQI के बीच प्रशासन ने सरकारी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद कर दिया है, जबकि निजी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे।
मेरठ में गुरुवार को थोड़ी धूप के बाद शुक्रवार को फिर घना कोहरा लौट आया। हाईवे पर दृश्यता शून्य रही। डीएम ने कक्षा 8 तक के छात्रों की छुट्टियां 2 दिन और बढ़ा दी हैं।
प्रयागराज में तीन-चार दिन के कोहरे के बाद शुक्रवार सुबह मौसम साफ रहा लेकिन तेज हवाओं से ठंड बढ़ी। सुबह तापमान 8°C दर्ज हुआ। जिले में 12वीं तक के स्कूल बंद रखे गए हैं।
कौशांबी में रात से कोहरा छाया रहा, सुबह 7 बजे बाद दृश्यता सुधरी। न्यूनतम तापमान 8°C और अधिकतम 21°C रहने का अनुमान। प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद किए हैं। इसी बीच गोरखपुर में भी ठंड और कोहरे को देखते हुए डीएम ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय 9 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।
