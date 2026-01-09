मौसम ने फिर ली करवट, तेज बारिश के साथ ओले ने बढ़ाई सर्दी, इन जिलों 1 से 12वीं तक की स्कूलों की छुट्टी बढ़ी

अयोध्या, झांसी, अमेठी, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, मेरठ समेत करीब 35 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में दृश्यता लगभग शून्य तक पहुंच गई, जिससे सुबह सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। जनवरी की ठंड ने वाराणसी में नया रिकॉर्ड बना दिया। यहां अधिकतम तापमान 11.4°C दर्ज हुआ, जो पिछले 22 वर्षों में सबसे कम है। इससे पहले 17 जनवरी 2003 को 11.6°C तापमान रिकॉर्ड किया गया था। लखनऊ समेत 33 जिलों में कोल्ड-डे जैसे हालात बने रहे। मौसम विभाग के अनुसार कोल्ड-डे तब माना जाता है जब दिन का पारा 16°C या उससे कम और सामान्य से 4-6°C नीचे पहुंच जाए।