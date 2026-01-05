पहले चाकू घाेंपा फिर खुद लेकर पहुंची अस्पताल…कमरे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रेमिका ने प्रेमी को मार डाला?

आपको बता दें कि पूरा मामला नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर-150 का है। यहां मणिपुर की रहने वाली लुंजेना पमाई नाम की युवती अपने साउथ कोरिया के प्रेमी डक ही युह के साथ लिव-इन में रहती थी। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी सर्वेश सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच आपसी विवाद था, जिसकी वजह से यह घटना हुई। युवती का आरोप है कि उसका प्रेमी शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे में उसके साथ मारपीट करता था। इन्हीं झगड़ों के कारण दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती थी। हमेशा की तरह घटना वाले दिन भी विदेशी प्रेमी देर रात तक शराब पी रहा था। युवती के मना करने पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। पलभर में कहासुनी झगड़े में बदल गई और दोनों एक-दूसरे से मारपीट करने लगे। इसी दौरान गुस्से में आई युवती ने टेबल से चाकू उठाया और प्रेमी के सीने में घोंप दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। युवती आनन-फानन में घायल प्रेमी को खुद ही GIMS अस्पताल लेकर गई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।