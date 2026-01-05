5 जनवरी 2026,

सोमवार

नोएडा

नोएडा

पहले चाकू घाेंपा फिर खुद लेकर पहुंची अस्पताल…कमरे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रेमिका ने प्रेमी को मार डाला?

Noida Crime: दिल्ली से सटे नोएडा में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका के बीच शराब के नशे में हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। गुस्से में प्रेमिका ने विदेशी प्रेमी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

नोएडा

image

Imran Ansari

Jan 05, 2026

Drunk girlfriend stabs boyfriend to death in Noida

Noida Crime:दिल्ली से सटे नोएडा में शराब, प्यार और मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल, यहां लिव-इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका देर रात तक शराब पीते हैं, फिर दोनों के बीच आपसी विवाद हो जाता है। इस विवाद में प्रेमिका को इतना गुस्सा आता है कि वह टेबल पर रखे चाकू से अपने विदेशी प्रेमी के सीने में कई बार वार कर देती है। जब वह लहूलुहान हो जाता है, तो वह खुद ही उसे उठाकर अस्पताल ले जाती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है।

आपको बता दें कि पूरा मामला नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर-150 का है। यहां मणिपुर की रहने वाली लुंजेना पमाई नाम की युवती अपने साउथ कोरिया के प्रेमी डक ही युह के साथ लिव-इन में रहती थी। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी सर्वेश सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच आपसी विवाद था, जिसकी वजह से यह घटना हुई। युवती का आरोप है कि उसका प्रेमी शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे में उसके साथ मारपीट करता था। इन्हीं झगड़ों के कारण दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती थी। हमेशा की तरह घटना वाले दिन भी विदेशी प्रेमी देर रात तक शराब पी रहा था। युवती के मना करने पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। पलभर में कहासुनी झगड़े में बदल गई और दोनों एक-दूसरे से मारपीट करने लगे। इसी दौरान गुस्से में आई युवती ने टेबल से चाकू उठाया और प्रेमी के सीने में घोंप दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। युवती आनन-फानन में घायल प्रेमी को खुद ही GIMS अस्पताल लेकर गई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ब्रांच मैनेजर के पद पर काम करता था मृतक

पुलिस द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, यह घटना 4 जनवरी 2026 की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां विदेशी नागरिक मृत अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस जांच में मृतक की पहचान साउथ कोरिया के नागरिक मिस्टर डक जी यूह के रूप में हुई है। वह फिलहाल नोएडा के सेक्टर-150 स्थित एटीएस पायस हाइडवे सोसाइटी में रह रहा था, जो नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि वह एक नामी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर काम करता था।

पोस्टमार्टम के बाद जांच जारी

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि दोनों के बीच शराब के नशे में अक्सर झगड़े होते थे। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और आगे की जांच जारी है। यह घटना लिव-इन रिलेशनशिप में बढ़ते विवादों और घरेलू हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर करती है। पुलिस ने दक्षिण कोरियाई दूतावास को भी सूचित कर दिया है।

दक्षिण कोरियाई दूतावास को दी जानकारी

वहीं, एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार के अनुसार, दोनों के बीच शराब पीने के बाद अक्सर विवाद होता रहता था। इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि मृतक विदेशी नागरिक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना लिव-इन रिलेशनशिप में बढ़ते तनाव और घरेलू हिंसा की गंभीरता को सामने लाती है। पुलिस ने इस संबंध में दक्षिण कोरियाई दूतावास को भी जानकारी दे दी है। वहीं, इस पूरे मामले में प्रेमिका ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

