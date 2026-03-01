‘रिक्रूट सर्विस’…वी आर हायरिंग के विज्ञापन चला लोगों को फंसाते फिर ऐंठते रकम, अब धरे गए

विज्ञापन देखने वाले इच्छुक लोगों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर उनकी पूरी जानकारी ली जाती थी। इसके बाद गिरोह के सदस्य पीड़ितों से नौकरी दिलाने के नाम पर 40 हजार से 60 हजार रुपये तक वसूलते थे। पैसा लेने के बाद आरोपियों द्वारा ई-मेल के माध्यम से फर्जी जॉइनिंग लेटर भेज दिया जाता था, जिससे लोग विश्वास कर लेते थे कि उनकी नौकरी लग गई है। जब पीड़ितों को सच्चाई का पता चलता था, तब तक आरोपी उनसे संपर्क तोड़ देते थे।