Rain Alert: मार्च में ही ‘मई-जून’ वाली गर्मी! तेजी से चढ़ रहा पारा, 9–10 मार्च को इन जिलों में बारिश के संकेत

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि कई जिलों में पारा 3 से 5 डिग्री तक और बढ़ सकता है। यदि यही स्थिति बनी रही तो मार्च के पहले ही सप्ताह में कुछ स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। बांदा जिले में अभी से गर्मी का असर अधिक देखने को मिल रहा है। जहां तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। वहीं प्रयागराज, कानपुर और आगरा जैसे शहरों में दोपहर के समय तेज गर्म हवाओं जैसा अहसास होने लगा है। रविवार को गोंडा, बहराइच सहित आसपास के जिलों में धूप तो निकली। लेकिन हल्की धुंध रही। मौसम केंद्र के अनुसार यहां अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा में करीब 70 प्रतिशत नमी होने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रात में तापमान करीब 20 डिग्री तक गिरने से कुछ राहत मिल रही है।