UP Rain: बढ़ते तापमान के बीच अगले 72 घंटे में मौसम का यू टर्न, इन संभाग में बारिश के आसार

UP Rain: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। सुबह के समय कई जिलों में हल्की धुंध और कोहरा छाया रहता है। जिससे ठंडक महसूस होती है। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता है। धूप तेज हो जाती है। और तापमान बढ़ने लगता है। ऐसे हालात पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या सहित आसपास के जिलों में देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। लखनऊ के अमौसी स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 मार्च को उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से प्रदेश के मौसम में हल्का बदलाव आने की संभावना है।