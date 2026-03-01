नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इस मामले में मिल गई अग्रिम जमानत

इस मामले में नेहा सिंह राठौर ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आतंकी हमले के बाद किए गए पोस्ट संवेदनशील समय में किए गए थे और उनमें प्रधानमंत्री के लिए 'असम्मानजनक भाषा' का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जनवरी 2026 में उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया था और अब उसी राहत को स्थायी कर दिया है।