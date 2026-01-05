5 जनवरी 2026,

सोमवार

नोएडा

NCR के इस जिले में बुलडोजर एक्शन, हटाए जा रहे अवैध कब्जे…18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

Noida Authority takes action: दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण की शिकायत पर पुलिस ने एक बिल्डर कंपनी समेत 18 लोगों के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की हैं।

नोएडा

Imran Ansari

Jan 05, 2026

Noida Authority takes action:दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में नोएडा अथॉरिटी एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल, जिले के विभिन्न इलाकों में नोएडा अथॉरिटी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोप में एक बिल्डर कंपनी सहित 18 लोगों के खिलाफ कुल 6 एफआईआर दर्ज की हैं।

आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई बसी बाउद्दीननगर, गढ़ी चौखंडी और इलाहाबास गांवों में किए गए अवैध निर्माण के मामलों को लेकर की गई है। प्राधिकरण के इंजीनियरों ने संबंधित थानों में शिकायत देते हुए बताया कि आरोपियों ने प्राधिकरण की जमीन पर गैरकानूनी कब्जा कर रखा था। वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी विजय कुमार गौतम ने जानकारी दी कि गौतमबुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण की शिकायत के बाद पुलिस ने अवैध निर्माण को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। बसी बाउद्दीननगर, गढ़ी चौखंडी और इलाहाबास गांवों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में एक बिल्डर कंपनी समेत 18 लोगों के खिलाफ कुल छह एफआईआर दर्ज की गई हैं।

इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के इंजीनियर मोहित भाटी ने थाना फेस-3 में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि बसी बाउद्दीननगर क्षेत्र में सौरभ राणा, नितिन राणा और ब्रिकलैंड डेवलपर्स के प्रबंधन द्वारा प्राधिकरण की भूमि पर गैरकानूनी निर्माण किया गया है। वहीं, नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक पारसनाथ सोनकर की ओर से भी एक अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें बसई गांव में अशोक कुमार, ओमवीर यादव, विजय नागर और भूपेंद्र गुप्ता पर अथॉरिटी की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा अवर अभियंता विजेंद्र सिंह की ओर से थाना फेस-2 में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। इनमें इलाहबास गांव और निम्मी विहार क्षेत्रों में प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप राम अवतार सिंह और दानिश अली पर लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मिली शिकायतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

05 Jan 2026 05:30 pm

नोएडा

उत्तर प्रदेश

