NCR के इस जिले में बुलडोजर एक्शन, हटाए जा रहे अवैध कब्जे…18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के इंजीनियर मोहित भाटी ने थाना फेस-3 में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि बसी बाउद्दीननगर क्षेत्र में सौरभ राणा, नितिन राणा और ब्रिकलैंड डेवलपर्स के प्रबंधन द्वारा प्राधिकरण की भूमि पर गैरकानूनी निर्माण किया गया है। वहीं, नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक पारसनाथ सोनकर की ओर से भी एक अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें बसई गांव में अशोक कुमार, ओमवीर यादव, विजय नागर और भूपेंद्र गुप्ता पर अथॉरिटी की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा अवर अभियंता विजेंद्र सिंह की ओर से थाना फेस-2 में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। इनमें इलाहबास गांव और निम्मी विहार क्षेत्रों में प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप राम अवतार सिंह और दानिश अली पर लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मिली शिकायतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।