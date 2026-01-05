जबरदस्त वायरल हो रही दिल्ली के CA कपल की लव स्टोरी, दिल जीत लेगी पत्नी की समझदारी

CA couple Love story: जीवन का सबसे कठिन पढ़ाव होता है अपने हमसफर को चुनना, उस शख्स से शादी करने का फैसला लेना जिसके साथ पूरा जीवन बिताना होता है। कुछ लोग शादी से पहले एक दूसरे को जानने के लिए साथ में समय बिताते हैं तो कुछ लोग डेट भी करते हैं, फिर जाकर बात कहीं शादी तक पहुंचती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे CA कपल की चर्चा हो रही है जिनकी प्यार की कहानी साबित कर रही है कि वाकई जोड़ियां उपर वाला ही बनाकर भेजता है। दरअसल, इन दोनों कपल का प्यार कोई रोड छाप रोमियो स्टाइल नहीं बल्कि सादगी, सफलता, और सहजता से भरा हुआ है। दोस्ती से शुरू हुआ यह रिश्ता विश्वास, आपसी असमंज और नोकझोंक से होते हुए शादी के मंडप तक पहुंच गया। फिलहाल इस जोड़े को लोग सोशल मीडिया पर खूब पंसद कर रहे हैं। CA कपल की जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें पत्नी की समझदारी वाकई लोगों का दिल जीत रही है।
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला यह कपल दिल्ली के रहने वाले हैं और दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। एक मिनट 55 सेकंड की इस वीडियो ने लोगों को दिल जीत लिया है, पत्नी बेहद कम अल्फाजों में अपने प्यार की दास्तां को ऐसे बयां की है कि सुनने के बाद रिश्ते की अहमियत पलभर में समझ आ जाए। उसने समझा दिया है कि जीवन में रिश्ते की डोर का कैसे संभाला जाता है। दरअसल, महिला वीडियो में बता रही है कि शुरू में वह केवल दोस्त थे और उन्होंने तय किया था कि आगे भी चलकर वह दोस्त ही रहने वाले हैं, लेकिन पूरा दो महीना भी नहीं हुआ और दोनों एक दुसरे को पसंद करने लगे। दोनों को एक दुसरे के साथ रहना, बातें करना अच्छा लगने लगा। देखते ही देखते दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई।
वीडियो में आगे महिला बताती है कि मानों सबकुछ एक सपने जैसे साकार हो रहा था, जैसे सोचा गया था ठीक सबकुछ वैसा ही हुआ। क्योंकि महिला के पिता एक ऐसा दामाद खोज रहे थे जो दिल्ली का रहने वाला हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट से हो और हुआ भी ठीक वैसा ही। इसी दौरान वीडियो में महिला रिश्तों में पड़ने वाली दरार की बारीकियों को समझाते हुए दिल छू लेने वाली बात कहती है। अक्सर गुस्से की वजह से रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। इसी को लेकर महिला ने कहा कि किसी भी रिश्ते या परिवार में हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन उसे कंट्रोल भी किया जाता है, ऐसे समय में एनिमल फिल्म के रणबीर कपूर बनने की जरूरत नहीं होती है। महिला की यही बात लोगों जमकर भा रही है।
वीडियो में महिला बेहद सरलता से कहती है कि एक-दूसरे की कमियों के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए और उन्हें सुधारने के बारे में विचार करना चाहिए। इसके साथ ही अच्छी आदतों की भी तारीफ़ करनी चाहिए। महिला कहती है कि पति अपनी पत्नी की तारीफ करता है और साथ ही खर्चों को लेकर हल्की-फुल्की नोकझोंक का ज़िक्र भी करता है। लेकिन अंत में दोनों एक-दूसरे की दिल से तारीफ़ करते नजर आते हैं। वायरल वीडियो में बातचीत के दौरान कपल के बीच की समझदारी साफ तौर पर झलक रही थी। इस वीडियो को एक्स पर @dineshwadera नाम के यूजर के द्वारा पोस्ट किया गया है जिसे डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग