जबरदस्त वायरल हो रही दिल्ली के CA कपल की लव स्टोरी, दिल जीत लेगी पत्नी की समझदारी

CA couple Love story: जीवन का सबसे कठिन पढ़ाव होता है अपने हमसफर को चुनना, उस शख्स से शादी करने का फैसला लेना जिसके साथ पूरा जीवन बिताना होता है। कुछ लोग शादी से पहले एक दूसरे को जानने के लिए साथ में समय बिताते हैं तो कुछ लोग डेट भी करते हैं, फिर जाकर बात कहीं शादी तक पहुंचती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे CA कपल की चर्चा हो रही है जिनकी प्यार की कहानी साबित कर रही है कि वाकई जोड़ियां उपर वाला ही बनाकर भेजता है। दरअसल, इन दोनों कपल का प्यार कोई रोड छाप रोमियो स्टाइल नहीं बल्कि सादगी, सफलता, और सहजता से भरा हुआ है। दोस्ती से शुरू हुआ यह रिश्ता विश्वास, आपसी असमंज और नोकझोंक से होते हुए शादी के मंडप तक पहुंच गया। फिलहाल इस जोड़े को लोग सोशल मीडिया पर खूब पंसद कर रहे हैं। CA कपल की जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें पत्नी की समझदारी वाकई लोगों का दिल जीत रही है।