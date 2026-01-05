शर्मनाक! ग्राहकों को खिलाई जा रही थूक वाली रोटी, मशहूर होटल का गंदा वीडियो वायरल

आपको बता दें कि यह पूरा मामला नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे में स्थित एक होटल का है। बताया जा रहा है कि इस होटल में हर दिन लगभग 500 से ज्यादा लोग खाना खाने के लिए आते हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि होटल पर काम करने वाला कारीगर रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा है। जब रोटी बनकर निकल रही है उसे लोगों के थाली में परोसा जा रहा है। इस घिनौनी हरकत को लेकर लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट रहा है। उनका कहना है कि इस हरकत से लोगों का मानना है कि यह बेहद गंदा और अमानवीय व्यवहार है, जो सीधे तौर पर आम लोगों की सेहत को खतरे में डालता है। ऐसी हरकतों से संक्रमण फैलने का डर बना रहता है और इससे कई गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है।