5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

शर्मनाक! ग्राहकों को खिलाई जा रही थूक वाली रोटी, मशहूर होटल का गंदा वीडियो वायरल

Noida Viral Video: नोएडा के एक होटल में कर्मचारी रोटी पर थूककर तंदूर में पकाते हुए पकड़ा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Imran Ansari

Jan 05, 2026

Video of spitting on roti in Noida hotel goes viral

Noida Viral Video:दिल्ली से सटे और यूपी के पश्चिमी इलाकों से अक्सर खाने-पीने की चीजों में थूकने की घटना सामने आती रहती है। कभी जूस में थूक तो कभी थूककर रोटी बनाने का वीडिया वायरल होता है। अब ताजा मामला नोएडा से आया है, यहां पर एक होटल में कर्मचारी लोगों को थूक वाली रोटी खिला रहा है। दरअसल, वह जितनी बार रोटी को तंदूर में डाल रहा है उतनी बार रोटी पर थूक रहा है। इस घटना की वीडियो किसी ने कैमरे में कैद कर ली है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे में स्थित एक होटल का है। बताया जा रहा है कि इस होटल में हर दिन लगभग 500 से ज्यादा लोग खाना खाने के लिए आते हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि होटल पर काम करने वाला कारीगर रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा है। जब रोटी बनकर निकल रही है उसे लोगों के थाली में परोसा जा रहा है। इस घिनौनी हरकत को लेकर लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट रहा है। उनका कहना है कि इस हरकत से लोगों का मानना है कि यह बेहद गंदा और अमानवीय व्यवहार है, जो सीधे तौर पर आम लोगों की सेहत को खतरे में डालता है। ऐसी हरकतों से संक्रमण फैलने का डर बना रहता है और इससे कई गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है।

वीडियो देख हरकत में आई पुलिस

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और वीडियो की जांच शुरू कर दी। थाना दनकौर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अभी तक होटल के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन वायरल वीडियो को लेकर छानबीन की जा रही है। होटल संचालक और कारीगरों से पूछताछ की जाएगी। अगर आरोप सही पाए गए, तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा!

आपको बता दें कि यूपी में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिन पर यूपी पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है। अगर खाने-पीने की चीज़ों में थूक या मूत्र मिलाने जैसे मामलों में आरोप सही पाए जाते हैं, तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान बनाया गया था। यूपी के कई जिलों में इस तरह के मामले बढ़ने लगे थे, इसलिए योगी सरकार ने इसे रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई अध्यादेश जारी नहीं हो सका है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद फिर से कड़ा कानून बनाने की कवायद तेज होती दिख रही है।

ये भी पढ़ें

बिना कपड़ों के डांस…सड़क पर जमकर मचाया उत्पात, वीडियो देख ट्रैफिक पुलिस ने 67 हजार का ठोका जुर्माना
नई दिल्ली
Noida viral video youths dancing on a car in the middle of the road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 01:45 pm

Published on:

05 Jan 2026 01:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / शर्मनाक! ग्राहकों को खिलाई जा रही थूक वाली रोटी, मशहूर होटल का गंदा वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहले चाकू घाेंपा फिर खुद लेकर पहुंची अस्पताल…कमरे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रेमिका ने प्रेमी को मार डाला?

Drunk girlfriend stabs boyfriend to death in Noida
नोएडा

4 से 6 जनवरी को टूटकर बरसेंगे बादल; लगातार तीन दिनों तक यहां होगी जमकर बारिश!

heavy rain alert in these districts for continuous three days 4 5 6 january 2026 know latest weather update
नोएडा

नए साल के जश्न में डूबे नोएडा वाले पी गए 35 करोड़ की शराब ! गाजियाबाद में भी बना रिकार्ड

Noida
नोएडा

2025 की आखिरी रात… कोई लड़खड़ाते हुए, तो कोई व्हीलचेयर पर पहुंचा थाने, नोएडा में युवक ने मचाया हुड़दंग

नए साल की रात नोएडा में नशा और हुड़दंग
नोएडा

मौसम का तांडव; 1,2,3,4 और 5 जनवरी को इन जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी

heavy rain alert from 1 2 3 4 and 5 january 2026 in these districts for continuous five days
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.