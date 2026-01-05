शर्मनाक! ग्राहकों को खिलाई जा रही थूक वाली रोटी, मशहूर होटल का गंदा वीडियो वायरल

Noida Viral Video:दिल्ली से सटे और यूपी के पश्चिमी इलाकों से अक्सर खाने-पीने की चीजों में थूकने की घटना सामने आती रहती है। कभी जूस में थूक तो कभी थूककर रोटी बनाने का वीडिया वायरल होता है। अब ताजा मामला नोएडा से आया है, यहां पर एक होटल में कर्मचारी लोगों को थूक वाली रोटी खिला रहा है। दरअसल, वह जितनी बार रोटी को तंदूर में डाल रहा है उतनी बार रोटी पर थूक रहा है। इस घटना की वीडियो किसी ने कैमरे में कैद कर ली है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
आपको बता दें कि यह पूरा मामला नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे में स्थित एक होटल का है। बताया जा रहा है कि इस होटल में हर दिन लगभग 500 से ज्यादा लोग खाना खाने के लिए आते हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि होटल पर काम करने वाला कारीगर रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा है। जब रोटी बनकर निकल रही है उसे लोगों के थाली में परोसा जा रहा है। इस घिनौनी हरकत को लेकर लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट रहा है। उनका कहना है कि इस हरकत से लोगों का मानना है कि यह बेहद गंदा और अमानवीय व्यवहार है, जो सीधे तौर पर आम लोगों की सेहत को खतरे में डालता है। ऐसी हरकतों से संक्रमण फैलने का डर बना रहता है और इससे कई गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और वीडियो की जांच शुरू कर दी। थाना दनकौर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अभी तक होटल के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन वायरल वीडियो को लेकर छानबीन की जा रही है। होटल संचालक और कारीगरों से पूछताछ की जाएगी। अगर आरोप सही पाए गए, तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि यूपी में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिन पर यूपी पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है। अगर खाने-पीने की चीज़ों में थूक या मूत्र मिलाने जैसे मामलों में आरोप सही पाए जाते हैं, तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान बनाया गया था। यूपी के कई जिलों में इस तरह के मामले बढ़ने लगे थे, इसलिए योगी सरकार ने इसे रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई अध्यादेश जारी नहीं हो सका है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद फिर से कड़ा कानून बनाने की कवायद तेज होती दिख रही है।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग