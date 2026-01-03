बिना कपड़ों के डांस…सड़क पर जमकर मचाया उत्पात, वीडियो देख ट्रैफिक पुलिस ने 67 हजार का ठोका जुर्माना

बीच सड़क पर कार के ऊपर डांस करते युवक
Noida Viral video: दिल्ली से सटे नोएडा में हुड़दंगई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीच सड़क पर कुछ मनबढ़ युवक चलती कार की छत पर चढ़कर नग्न डांस कर रहे हैं। तेज गाना बजाकर नाचने का यह वीडियो सामने आते ही ट्रैफिक पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और 67 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया।
आपको बता दें कि यह वायरल वीडियो नोएडा के सेक्टर 38ए गैलेरिया मॉल परिसर का है। बताया जा रहा है कि नए साल पर जश्न मानने के दौरान की है। 56 सेकंड की वायरल इस वीडियो में देख सकते हैं कि मनबढ़ बीच सड़क पर कार लगाकर खड़े हैं, जिसकी वजह से यातायात समस्या उत्पन्न हो रही है। तेज साउंड में गाना बज रहा है और कुछ युवक कार उपर खड़े होकर शर्ट उतारकर डांस कर रहे हैं। कार की छत पर डांस करने की वजह से पूरी कार जोर से हिल रही है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद कार की पहचान कर ट्रैफिक पुलिस ने 67 हजार का जुर्माना ठोक दिया है।
मनबढ़ों की हुड़दंगई देखने वालों के अनुसार, बीच सड़क पर कार रोककर तेज आवाज में गाना बजाया गया और सभी युवक नाचने लगे। उनके इस कारनामे की वजह से सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। इस दौरान कुछ युवक आधे नग्न हो गए और कार की छत पर चढ़ गए। उनकी इस हरकत की वजह से आने-जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोग आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
वायरल वीडियो को रिकॉर्ड करने वाली कोई महिला प्रतीत हो रही है, क्योंकि वीडियो में महिला युवकों की हरकतों पर हैरान दिखाई दे रही है। वीडियो में किए गए कमेंट से लगता है कि सभी युवक नशे की हालत में थे, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। युवकों को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि कार टूट सकती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि चालान काटे जाने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
