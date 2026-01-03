बिना कपड़ों के डांस…सड़क पर जमकर मचाया उत्पात, वीडियो देख ट्रैफिक पुलिस ने 67 हजार का ठोका जुर्माना

आपको बता दें कि यह वायरल वीडियो नोएडा के सेक्टर 38ए गैलेरिया मॉल परिसर का है। बताया जा रहा है कि नए साल पर जश्न मानने के दौरान की है। 56 सेकंड की वायरल इस वीडियो में देख सकते हैं कि मनबढ़ बीच सड़क पर कार लगाकर खड़े हैं, जिसकी वजह से यातायात समस्या उत्पन्न हो रही है। तेज साउंड में गाना बज रहा है और कुछ युवक कार उपर खड़े होकर शर्ट उतारकर डांस कर रहे हैं। कार की छत पर डांस करने की वजह से पूरी कार जोर से हिल रही है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद कार की पहचान कर ट्रैफिक पुलिस ने 67 हजार का जुर्माना ठोक दिया है।