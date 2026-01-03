अब दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा, श्रेजल ने परिवार की विरासत बढ़ाकर रचा इतिहास

आपको बता दें कि श्रेजल हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली हैं। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो पहले से ही देश सेवा के लिए समर्पित है। दरअसल, श्रेजल के पिता भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर देश की सेवा कर रहे हैं, जबकि उनके दादा फौजी से रिटायर हो चुके हैं। दादा और पिता के बाद अब श्रेजल देश की सेवा में अपना योगदान देने जा रही हैं। उनके परिवार के लोगों ने जमीन पर देश की सेवा करने की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन श्रेजल अब देश के लिए आसमान में उड़ती हुई दिखाई देंगी। देशभक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने CDS में 12वीं रैंक हासिल कर फ्लाइंग ऑफिसर बनने का गौरव हासिल किया है।