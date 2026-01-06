47 साल के युवक के साथ थी 22 साल की लड़की, आधी रात फ्लैट से आने लगीं अजीब आवाजें, फिर सामने आया प्यार का खौफनाक सच

Greater Noida Korean boyfriend murder: दिल्ली से सटे नोएडा जिले में विदेशी प्रेमी की हत्या करने वाली मणिपुर निवासी प्रेमिका ने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया है। दरअसल, 47 वर्षीय प्रेमी की हत्या करने वाली 22 वर्षीय लम जियाना पामाई ने बताया कि घटना वाले दिन लड़ाई की शुरुआत गिले तौलिायां को लेकर हुई थी। उसी बात को लेकर बहस हो रही थी। उसने अचानक गरीब देश से होने का ताना मारने लगा, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। फिर देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई और महिला ने प्रेमी की हत्या कर दी।
हिरासत में ली गई प्रेमिका से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि शनिवार को पूरा दिन उनके बीच सबकुछ ठीक चल रहा था, पहले उन दोनों ने शॉपिंग किया फिर खाने के लिए रेस्टोरेंट गए थे। वहां वापस आने के बाद एक साथ बैठकर शराब पी और दोनों सोने चले गए। प्रेमिका पामाई के अनुसार, वह रात में लगभग 2 बजे नहाने के लिए बाथरुम में गई थी, तभी पिछे से उसका प्रेमी भी बाथरूम में घुस जाता है और देखता है कि उसका तौलिया गीला पड़ा है, जबकि वही अपना तौलिया इस्तेमाल किया था। उसी बात को लेकर वह आधी रात को बहस करने लगता है, उस वक्त वह शराब के नशे में धुत था। HT के अनुसार, इस मामले में एक अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए बताया कि बहस के दौरान विदेशी प्रेमी अपनी प्रेमिका को भद्दी गाली और गरीब देश की महिला करार दे रहा था। वह इस तरह की टिप्पणी महिला के साथ आए दिन करता था, जिसको लेकर प्रेमिका तनाव में चल रही थी।
इस हत्या की जांच करने वाले अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में महिला ने बताया है कि दोनों के बीच बहस हो रही थी तभी उसका प्रेमी गुस्से में उसे मारने लगा। दोनों के बीच जमकर मारपीट चल रही थी कि इसी बीच महिला फ्लैट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे रोकने के लिए हाथ में चाकू ले लिया। प्रेमी ज्यादा में नशे में था इसलिए महिला उसके हाथ से चाकू छीनने में कामयाब हो गई और प्रेमी के सीने में घोंप दी। सीने में चाकू लगने के बाद प्रेमी यू लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जिसके बाद प्रेमिका डर गई और आनन-फानन में अपने प्रेमी के कार चालक को फोन किया फिर उसे अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब-तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के आरोपी महिला ने यह भी बताया कि इसके पहले भी उसका प्रेमी कई बार उसे मार चुका था, कई बार ब्रेकअप भी हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके साथ आ जाती थी।
मालिक की मौत होने के बाद ड्राइवर ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ग्रेटर नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त सुधीर कुमार के अनुसार, आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि यह मामला विदेशी नागरिक से जुड़ा है इसलिए सोमवार को दक्षिण कोरियाई दूतावास को इसकी जानकारी दी गई। वहीं, मृतक का पोस्टमार्टम अधिकारियों की उपस्थिति में कराया गया है। अब उसके शव को वापस उसके देश भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं, पुलिस इस घटना की जांच हर एंगल से कर रही है।
