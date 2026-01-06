47 साल के युवक के साथ थी 22 साल की लड़की, आधी रात फ्लैट से आने लगीं अजीब आवाजें, फिर सामने आया प्यार का खौफनाक सच

इस हत्या की जांच करने वाले अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में महिला ने बताया है कि दोनों के बीच बहस हो रही थी तभी उसका प्रेमी गुस्से में उसे मारने लगा। दोनों के बीच जमकर मारपीट चल रही थी कि इसी बीच महिला फ्लैट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे रोकने के लिए हाथ में चाकू ले लिया। प्रेमी ज्यादा में नशे में था इसलिए महिला उसके हाथ से चाकू छीनने में कामयाब हो गई और प्रेमी के सीने में घोंप दी। सीने में चाकू लगने के बाद प्रेमी यू लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जिसके बाद प्रेमिका डर गई और आनन-फानन में अपने प्रेमी के कार चालक को फोन किया फिर उसे अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब-तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के आरोपी महिला ने यह भी बताया कि इसके पहले भी उसका प्रेमी कई बार उसे मार चुका था, कई बार ब्रेकअप भी हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके साथ आ जाती थी।