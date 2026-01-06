कारोबारी को 69 गोलियां मारकर छलनी कर दिया शरीर, फिर पुलिस से भिड़े शूटर, खतरनाक रंजिश का खुलासा

Delhi Encounter: राष्ट्रीय राजधानी में नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच 30 दिसंबर को दक्षिणी दिल्ली के आयानगर इलाके में सुबह-सुबह तीन शूटरों ने एक कारोबारी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सुबह छह बजे करीब 30 मिनट तक बदमाशों ने कारोबारी पर 72 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें से 69 गोलियां बिल्कुल निशाने पर लगीं और कारोबारी का शरीर छलनी हो गया। इसी केस में जांच कर रही पुलिस को पता चला कि कारोबारी की हत्या करने वाले शूटर द्वारका इलाके में छिपे हैं। सूचना पर पुलिस ने भी सुबह छह बजे इलाके की घेराबंदी की और बदमाशों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने उल्टा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने बचाव में क्रॉस फायरिंग की तो दोनों बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लगी और वह घायल होकर गिर गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों शूटर कारोबारी की हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं।