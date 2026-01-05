दिल्ली से सटे हरियाणा के नूह में तेज धमाका, वर्कशॉप के बाहर मची अफरातफरी, चार लोग गंभीर रूप से घायल

गन हाउस के मालिक ताहिर के अनुसार, गन सफाई में जुटा कारीगर कल्लू सीओ-2 गैस का इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। यह धमाका इतना तेज था कि वर्कशॉप की खिड़कियों में लगे कांच के शीशे टूट गए। हालांकि अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार, गन हाउस में बाकी सबकुछ सुरक्षित है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।