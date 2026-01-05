दिल्ली से सटे हरियाणा के नूह में तेज धमाका, वर्कशॉप के बाहर मची अफरातफरी, चार लोग गंभीर रूप से घायल

हरियाणा के नूह स्थित गन हाउस में ब्लास्ट।
Gun House Blast: राष्ट्रीय राजधानी से सटे हरियाणा के नूह स्थित गनहाउस में तेज धमाके के साथ वर्कशॉप की खिड़कियां और दरवाजे उड़ गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही चारों ओर अफरातफरी मच गई। इसी बीच किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नूह सीएचसी में भर्ती कराया। जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
दरअसल, ये धमाका गुरुग्राम-अलवर हाईवे पर जोगी पुर रोड स्थित सत्यम गन हाउस में उस समय हुआ, जब शूटिंग गन की सफाई की जा रही थी। पुलिस सूत्रों की मानें तो धमाका इतना तेज था कि वर्कशॉप की खिड़कियां और दरवाजे तक उड़ गए। इसके अलावा आसपास खड़ी गाड़ियों में नुकसान हुआ है। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को नूह सीएचसी में भर्ती कराया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि शूटिंग गन की सफाई के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। इसमें गन की सफाई कर रहा कारीगर कल्लू गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जबकि तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं। गन हाउस के मालिक ताहिर ने पुलिस को बताया कि सोमवार दोपहर वह वर्कशॉप के अंदर बैठे थे और कल्लू कारीगर शूटिंग गन की सफाई कर रहा था। इसी बीच अचानक तेज धमाका हुआ और चारों ओर धुएं का गुब्बार फैल गया।
गन हाउस के मालिक ताहिर के अनुसार, गन सफाई में जुटा कारीगर कल्लू सीओ-2 गैस का इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। यह धमाका इतना तेज था कि वर्कशॉप की खिड़कियों में लगे कांच के शीशे टूट गए। हालांकि अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार, गन हाउस में बाकी सबकुछ सुरक्षित है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
