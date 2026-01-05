Republic Day Parade: गणतंत्र दिवस परेड के लिए दो कैटेगरी में मिलेंगे टिकट, जानें कीमत और अंतिम तारीख

26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर होने वाली मुख्य परेड के लिए भी केंद्र सरकार ने दो कैटेगरी में टिकट जारी किए हैं। इसके तहत प्रथम श्रेणी के टिकट की कीमत 100 रुपये रखी गई है। इस श्रेणी वाले लोग राजपथ (कर्तव्य पथ) के अपेक्षाकृत बेहतर व्यू वाले स्टैंड्स पर अपनी सीट बुक करवा सकेंगे, जहां से परेड, झांकियां और राष्ट्रपति की सलामी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसके अलावा दूसरी श्रेणी 20 रुपये टिकट वाली है। यह कैटेगरी सामान्य दर्शक दीर्घा श्रेणी के लिए है। जहां सीमित दूरी से परेड देखने की सुविधा मिलती है। इसमें सबसे खास बात ये है कि सुरक्षा कारणों से सीटिंग पूरी तरह पहले से निर्धारित होती है। इसमें दर्शकों को टिकट पर दर्ज गेट और ब्लॉक के अनुसार ही प्रवेश मिलता है।