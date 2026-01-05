Republic Day Parade: गणतंत्र दिवस परेड के लिए दो कैटेगरी में मिलेंगे टिकट, जानें कीमत और अंतिम तारीख

दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए दो कैटेगरी में टिकट की बुकिंग शुरू।
Republic Day Parade: राष्ट्रीय राजधानी में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड पूरी भव्यता के साथ आयोजित की जा रही है। इस ऐतिहासिक परेड को देखने के लिए केंद्र सरकार ने दो कैटेगरी में टिकट की व्यवस्था की है। इसकी बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यानी कोई भी आम आदमी पांच जनवरी से 14 जनवरी के बीच सुबह 10 से एक और दोपहर दो से पांच बजे तक ऑफलाइन टिकट खरीद सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली की ऐतिहासिक परेड देखने के इच्छुक लोग दोनों विकल्पों से अपनी सीट बुक करवा सकते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए केंद्र सरकार ने दो कैटेगरी में टिकट की व्यवस्था की है। पहली श्रेणी में टिकट की कीमत 100 रुपये रखी गई है, जबकि दूसरी श्रेणी में 20 रुपये टिकट की कीमत है। इसके अलावा 28 जनवरी को आयोजित होने वाली बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए भी टिकट की कीमत 20 रुपये ही निर्धारित की गई है। परेड देखने के इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट 'आमंत्रण' aamantran.mod.gov.in पर जाकर अपनी सुविधानुसार सीट बुक करवा सकते हैं।
26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर होने वाली मुख्य परेड के लिए भी केंद्र सरकार ने दो कैटेगरी में टिकट जारी किए हैं। इसके तहत प्रथम श्रेणी के टिकट की कीमत 100 रुपये रखी गई है। इस श्रेणी वाले लोग राजपथ (कर्तव्य पथ) के अपेक्षाकृत बेहतर व्यू वाले स्टैंड्स पर अपनी सीट बुक करवा सकेंगे, जहां से परेड, झांकियां और राष्ट्रपति की सलामी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसके अलावा दूसरी श्रेणी 20 रुपये टिकट वाली है। यह कैटेगरी सामान्य दर्शक दीर्घा श्रेणी के लिए है। जहां सीमित दूरी से परेड देखने की सुविधा मिलती है। इसमें सबसे खास बात ये है कि सुरक्षा कारणों से सीटिंग पूरी तरह पहले से निर्धारित होती है। इसमें दर्शकों को टिकट पर दर्ज गेट और ब्लॉक के अनुसार ही प्रवेश मिलता है।
अगर आप भी राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की भव्य परेड देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट लेना होगा। अब अगर आप ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रक्षा मंत्रालय आधिकारिक वेबसाइट 'आमंत्रण' aamantran.mod.gov.in पर जाएं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद यहां आपको उपलब्ध तारीख और कैटेगरी का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद अपना टिकट बुक कर सकेंगे। अगर कोई ऑफलाइन टिकट खरीदना चाहता है तो उसे अपना मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर राज्य-केंद्र सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट या कोई भी पहचान पत्र शामिल है।
ऑफलाइन टिकट बिक्री के लिए सरकार ने दिल्ली में कुछ स्थान चिह्नित किए हैं, जहां आपको अपना पहचान पत्र लेकर जाना होगा। इसके लिए सरकार ने छह बिक्री काउंटर बनाए गए हैं। इसमें सेना भवन (चारदीवारी के अंदर, गेट नंबर 5 के पास), शास्त्री भवन (चारदीवारी के अंदर, गेट नंबर 3 के पास), जंतर मंतर (मुख्य द्वार, चारदीवारी के अंदर), संसद भवन (स्वागत कक्ष), राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक, गेट नंबर 3 और 4 के पास) और कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन (कॉन्कोर्स लेवल, गेट नंबर 8 के पास) शामिल हैं। ऑफलाइन टिकट पांच जनवरी से 14 जनवरी के बीच सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक खरीदे जा सकेंगे।
