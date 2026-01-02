कानपुर में आज कोल्ड डे, बाराबंकी और हरदोई प्रदेश के सबसे ठंडे जिले, हो रही रिमझिम

Barabanki, Hardoi coldest districts in UP मौसम विभाग ने हाड़ कंपाने वाली सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार रात के समय तापमान गिरने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद अब उत्तर पश्चिमी हवाएं कानपुर और गंगा के मैदानी भागों में अपना जलवा भी दिखाएंगी। दिन में भी गलन रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर आसमान में धुंध और कोहरे का असर है। दिन में धूप निकलने की संभावना है। लेकिन सर्द हवाएं भी अपना असर दिखाएंगी। शीत लहर और शीत दिवस भी बने रहने की संभावना है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। शुक्रवार की शाम के समय रिमझिम बारिश हो रही है।