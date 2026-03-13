UP Board Exam 2026: किस जिले में सबसे ज्यादा छात्रों ने छोड़ी परीक्षा? देखें पूरी लिस्ट

कानपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं गुरुवार को समाप्त हो गईं। परीक्षा खत्म होने के साथ ही एक अहम आंकड़ा सामने आया है, जिसमें कन्नौज मंडल में सबसे ज्यादा छात्रों के परीक्षा छोड़ने की जानकारी मिली है। हिंदी मुख्य परीक्षा के आधार पर कन्नौज में 8.84 फीसदी परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जो पूरे मंडल में सबसे अधिक है। वहीं कानपुर नगर 5.05 फीसदी अनुपस्थित छात्रों के साथ छठे स्थान पर रहा।