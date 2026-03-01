Kanpur News: वन विभाग की वर्दी में नशे का खेल! उन्नाव से गांजा लाकर कानपुर में बेचता था शातिर तस्कर गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ अन्य जिलों में भी मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर में भी उस पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं।थाना प्रभारी कल्याणपुर ने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों और तस्करी के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।