Kanpur Gas Crisis: कॉमर्शियल सिलेंडर गायब, 1700 का सिलेंडर 2000 में ब्लैक, कारोबारियों की बढ़ी टेंशन

कानपुर में छोला-भटूरा, पूड़ी-सब्जी, जलेबी, खस्ता, समोसा और इमरती जैसे खाद्य पदार्थों का बड़ा असंगठित बाजार है। अनुमान के मुताबिक इस सेक्टर में प्रतिदिन करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। गैस की कमी का सबसे ज्यादा असर इन्हीं छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है।कई दुकानदारों का कहना है कि गैस नहीं मिलने से उन्हें अपना काम सीमित करना पड़ रहा है, जबकि कुछ जगहों पर तो उत्पादन ही बंद करना पड़ा है। मिठाई और नमकीन बनाने वाले बड़े कारखानों में भी कामकाज प्रभावित होने लगा है।