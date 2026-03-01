Kanpur News:ईरान के समर्थन में प्रदर्शन, ट्रंप-नेतन्याहू की तस्वीरों पर चलकर जताया विरोध

प्रदर्शन में शिया मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ हिंदू समाज के कुछ लोग भी शामिल हुए। लोगों का कहना था कि यह किसी धर्म या समुदाय का नहीं बल्कि इंसानियत का मुद्दा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपने हितों के लिए दुनिया को युद्ध की ओर धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप कर युद्ध की स्थिति को रोकने और दुनिया में शांति बहाल कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमन और भाईचारा कायम रहना चाहिए और किसी भी तरह के युद्ध से बचना ही मानवता के हित में है।