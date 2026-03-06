Kanpur News:हमें मारने की धमकी दी गई’ कहकर युवक ने बनाया आखिरी वीडियो, फिर लगा ली फांसी

पुलिस के अनुसार अरौल थाना क्षेत्र के रौगांव निवासी सैयद का बड़ा बेटा चंदू (25) केरल में निजी कंपनी में काम करता था। परिजनों के मुताबिक चंदू का गांव के ही एक परिवार की रिश्तेदार, नसिरापुर गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे।बताया गया कि चंदू घर पर अकेला था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य खेत में आलू की खुदाई करने गए थे।इस दौरान उसका छोटा भाई समीर घर लौटा और भाई को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर समीर ने कमरे की खिड़की से अंदर देखा तो चंदू कमरे के कुंदे से रस्सी के सहारे फंदे से लटका हुआ था।