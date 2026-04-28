Kanpur Dehat News: सेना के जवान की संदिग्ध हालात में मौत, कमरे में बिखरा मिला खून, हत्या का आरोप

कानपुर देहात जिले के झींझक नगर के सुभाष नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे सेना के एक जवान का शव मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के भीतर पड़ा मिला। मृतक के शरीर पर चोट के निशान और कमरे में खून बिखरा होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या समेत सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है।