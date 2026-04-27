Kanpur News:घरेलू कलह बनी काल, बेटी के जन्मदिन पर पिता ने की आत्महत्या

सांकेतिक फोटो
कानपुर। सेनपश्चिम पारा क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। घरेलू कलह के चलते जाजमऊ स्थित लेदर फैक्टरी में सुपरवाइजर 50 वर्षीय बुद्धि प्रकाश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हैरानी की बात यह रही कि जिस दिन घर में बेटी का जन्मदिन था, उसी दिन पिता की मौत ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया।
मृतक की पत्नी रेखा ने पुलिस को बताया कि बुद्धि प्रकाश शराब के आदी थे। नशे की लत के कारण घर में आए दिन झगड़ा और मारपीट होती थी। तीन दिन पहले भी दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी झगड़े के बाद बुद्धि प्रकाश ने पत्नी को घर से निकाल दिया। इसके बाद रेखा अपने मायके यशोदा नगर चली गई थीं। परिजनों का कहना है कि शराब के कारण परिवार का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था और बच्चे भी डरे-सहमे रहते थे।
परिजन घर पहुंचे तो कमरे का दृश्य देखकर सन्न रह गए। बुद्धि प्रकाश का शव फंदे से लटका हुआ था। यह देखते ही घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही सेनपश्चिम पारा थाना पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
परिजनों ने बताया कि रविवार को ही बुद्धि प्रकाश की बेटी का जन्मदिन था। घर में तैयारियां चल रही थीं, लेकिन पिता की मौत की खबर ने सब कुछ उजाड़ दिया। बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहल्ले में भी घटना के बाद मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पड़ोसियों का कहना है कि सुबह तक घर में जन्मदिन की चर्चा थी, लेकिन शाम होते-होते माहौल गमगीन हो गया।
सेनपश्चिम पारा थाना पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि, पत्नी के आरोपों और पारिवारिक विवाद को देखते हुए पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
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