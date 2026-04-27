Kanpur News:घरेलू कलह बनी काल, बेटी के जन्मदिन पर पिता ने की आत्महत्या

मृतक की पत्नी रेखा ने पुलिस को बताया कि बुद्धि प्रकाश शराब के आदी थे। नशे की लत के कारण घर में आए दिन झगड़ा और मारपीट होती थी। तीन दिन पहले भी दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी झगड़े के बाद बुद्धि प्रकाश ने पत्नी को घर से निकाल दिया। इसके बाद रेखा अपने मायके यशोदा नगर चली गई थीं। परिजनों का कहना है कि शराब के कारण परिवार का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था और बच्चे भी डरे-सहमे रहते थे।