कानपुर में बड़ा ट्रैफिक बदलाव: 2 दिन रहेगा रूट डायवर्ट, घर से निकलने से पहले जान लें नया रास्ता

कानपुर। शहर और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए नानामऊ से हरदोई मार्ग पर दो दिनों का डायवर्जन लागू किया गया है। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम और नव निर्मित गंगा एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण को देखते हुए की गई है। प्रशासन ने 28 अप्रैल की शाम 6 बजे से 29 अप्रैल की रात 12 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर विशेष प्रतिबंध लगाते हुए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं।