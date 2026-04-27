कानपुर में बड़ा ट्रैफिक बदलाव: 2 दिन रहेगा रूट डायवर्ट, घर से निकलने से पहले जान लें नया रास्ता

सांकेतिक फोटो
कानपुर। शहर और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए नानामऊ से हरदोई मार्ग पर दो दिनों का डायवर्जन लागू किया गया है। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम और नव निर्मित गंगा एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण को देखते हुए की गई है। प्रशासन ने 28 अप्रैल की शाम 6 बजे से 29 अप्रैल की रात 12 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर विशेष प्रतिबंध लगाते हुए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, नानामऊ तिराहे से बांगर्मऊ होते हुए हरदोई जाने वाले मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिल्हौर की ओर से आने वाले भारी वाहन नानामऊ तिराहे से आगे नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहनों को चौबेपुर की ओर मोड़कर बिठूर-पनियर पुल के रास्ते अपने गंतव्य तक भेजा जाएगा।
इसी तरह अरौल क्षेत्र से आने वाले भारी वाहन भी नानामऊ तिराहे से हरदोई की ओर नहीं जा सकेंगे। इन वाहनों को नानामऊ से यू-टर्न लेकर अरौल होते हुए लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा, शिवराजपुर और चौबेपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों के लिए भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। उन्हें सीधे हरदोई मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा।
यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई होल्डिंग एरिया भी निर्धारित किए हैं, जहां भारी वाहनों को अस्थायी रूप से रोका जाएगा। इनमें मंधना रेलवे क्रॉसिंग रोड के दोनों ओर लगभग 200 वाहनों की पार्किंग क्षमता तय की गई है। इसके अलावा, अरौल कट के पास लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे किनारे लगभग 200 वाहनों को रोका जा सकेगा। वहीं फूड प्लाजा के पीछे करीब 100 भारी वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था की गई है।
प्रशासन ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करें और अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित मार्गों पर जाने से बचें। साथ ही, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें।
अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यातायात सामान्य कर दिया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले रूट की जानकारी लेकर ही निकलें, ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग