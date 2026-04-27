कानपुर में दर्दनाक हादसा: खड़ी डीसीएम से टकराई बाइक, पिता-पुत्र की मौके पर मौत

जानकारी के अनुसार, ककवन थाना क्षेत्र के फत्तेपुर गांव निवासी 54 वर्षीय कमलेश कुमार बाथम अपने 19 वर्षीय बेटे अंकुर बाथम के साथ बाइक से छिबरामऊ, जिला कन्नौज के अर्जुनपुर गांव जा रहे थे। दोनों करीब 6 बजे घर से निकले थे। जीटी रोड हाईवे पर अरौल कस्बे से थोड़ा आगे सरैया गांव के सामने सड़क किनारे एक डीसीएम खड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक की रफ्तार तेज थी।जिससे बाइक सीधे डीसीएम के पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पिता-पुत्र उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे और कई मीटर तक घिसटते चले गए। दोनों के सिर, छाती, हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा।