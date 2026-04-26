Kanpur News: तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से इलेक्ट्रीशियन की मौत, चालक फरार

कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा हाईवे पर शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक इलेक्ट्रीशियन की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रयागराज से कानपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क पार कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक करीब 7 से 8 फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई। चालक घटना के बाद वाहन समेत फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला।
पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान रूमा गांव निवासी रामचंद्र वर्मा (34) के रूप में हुई है, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन थे। उनके परिवार में पत्नी रीना और दो बच्चे रूद्र व त्रिशा हैं। परिजनों ने बताया कि शनिवार को गांव के बाराद्वारी मंदिर में आयोजित मेले में रामचंद्र शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह देर रात करीब 12:30 बजे हाईवे पार कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी। परिजनों के अनुसार वह परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, जिससे घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी।
हादसे में रामचंद्र को सिर, हाथ और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद वह काफी दूर जाकर गिरे और उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए, जहां का दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। स्थानीय लोगों ने भी घटना पर दुख जताया और प्रशासन से सड़क सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की मांग की।
घटना की सूचना मिलते ही महाराजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें बोलेरो का नंबर ट्रेस कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि रूमा हाईवे पर अक्सर तेज गति से वाहन चलते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस क्षेत्र में स्पीड कंट्रोल के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, जैसे स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेत और पुलिस की नियमित निगरानी। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो इस तरह की घटनाएं आगे भी लोगों की जान लेती रहेंगी।
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