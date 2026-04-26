Kanpur News: तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से इलेक्ट्रीशियन की मौत, चालक फरार

कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा हाईवे पर शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक इलेक्ट्रीशियन की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रयागराज से कानपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क पार कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक करीब 7 से 8 फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई। चालक घटना के बाद वाहन समेत फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला।