AI से नकल का खेल बेनकाब: कानपुर में होमगार्ड परीक्षा के दौरान हाईटेक गैंग गिरफ्तार, बड़ा खुलासा

जांच में सामने आया कि कॉलेज के प्रवक्ता अखिलेश यादव ने ही एनसीसी कक्ष में मोबाइल और प्रिंटर रखवाकर कमरे में ताला लगवाया था। उसी ने ड्यूटी चार्ट में दोनों आरोपियों के नाम भी लिखवाए थे। पुलिस ने सह केंद्र व्यवस्थापक ललित बाजपेई की शिकायत पर अखिलेश यादव, संदीप चंद्र और निर्मल कुमार के खिलाफ थाना कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि यह परीक्षा में नकल कराने का संगठित प्रयास था, जिसे पुलिसकर्मियों की सतर्कता ने विफल कर दिया। मामले की जांच एसीपी को सौंप दी गई है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। पूरे मामले में अभी तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।