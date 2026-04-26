Kanpur News: पत्नी से फोन पर विवाद के बाद युवक ने फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के राम आसरे नगर में शनिवार देर रात एक युवक ने पत्नी से फोन पर हुए विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। मृतक का शव कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।