Kanpur Weather Update: अप्रैल में ही झुलसाने लगी गर्मी, 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

गर्मी का असर जनजीवन के साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल में इस तरह का तापमान सामान्य से अधिक है, जिससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकावट जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के व सूती कपड़े पहनने और धूप में निकलते समय सिर को ढकने की सलाह दी है।