कानपुर का ‘मुन्ना भाई’: फर्जी मुहर-कार्ड से बांट रहा था सरकारी नौकरी, 30 लाख ठगकर पहुंचा जेल

शमीम की ठगी का तरीका बेहद फिल्मी था। वह पहले एक महिला से संपर्क करता और उसे भरोसा दिलाता कि उसकी जान-पहचान बड़े अफसरों से है। इसके बाद उसी महिला के जरिए उसके रिश्तेदारों और परिचितों को टारगेट करता था। सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर वह किस्तों में पैसे लेता रहा। किसी ने बेटी की शादी के लिए रखे गहने बेच दिए तो किसी ने जमीन गिरवी रख दी। बदले में मिलते थे एकदम असली दिखने वाले फर्जी जॉइनिंग लेटर।