Kanpur News:9वीं के छात्र आरिज सीखेंगे चंद्रयान-मंगलयान के राज, इसरो भेजेगा अहमदाबाद

चयन के बाद आरिज 10 मई से 22 मई तक अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (SAC) में आयोजित दो सप्ताह के विशेष आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उन्हें देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के सानिध्य में अंतरिक्ष विज्ञान, सैटेलाइट तकनीक, रॉकेट विज्ञान और इसरो के चंद्रयान, मंगलयान व गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी मिशनों की बारीकियां सिखाई जाएंगी।प्रशिक्षण में थ्योरी के साथ-साथ व्यावहारिक सत्र, प्रयोगशाला भ्रमण और प्रोजेक्ट वर्क भी शामिल होगा, जिससे छात्रों में वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान की भावना विकसित हो सके।