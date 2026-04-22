Kanpur News:शादी के 6 महीने बाद पत्नी गई मायके, 7 साल नहीं लौटी, युवक ने कर ली आत्महत्या

मृतक के बड़े भाई ब्रजेंद्र कुमार ने बताया कि अजय पेशे से डीसीएम चालक था और काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। वह करीब 10 दिन पहले ही दक्षिण भारत से काम करके लौटा था। घर आने के बाद से वह काफी गुमसुम रहता था और ज्यादातर समय अकेले ही बिताता था। मंगलवार रात जब घर के लोग सो गए, तो उसने कमरे में फंदा लगा लिया। सुबह परिजनों ने उसे फंदे से लटका देखा तो कोहराम मच गया।