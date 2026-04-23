UP 12th Result 2026: बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे पास, 12वीं में फर्स्ट डिवीजन, वकील बनने का सपना

UP 12th Result Khushi Dubey Success Story: उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में शामिल बिकरू कांड से जुड़ी आरोपी खुशी दुबे ने कठिन परिस्थितियों के बीच एक बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है। जेल, कोर्ट-कचहरी और पारिवारिक संघर्षों के बीच रहते हुए उन्होंने यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 61% (60.8%) अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की है.खुशी दुबे ने इस सफलता के बाद कहा कि वह भविष्य में एक सफल अधिवक्ता (वकील) बनना चाहती हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहती हैं।