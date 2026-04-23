UP 12th Result 2026: बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे पास, 12वीं में फर्स्ट डिवीजन, वकील बनने का सपना

UP 12th Result Khushi Dubey Success Story: उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में शामिल बिकरू कांड से जुड़ी आरोपी खुशी दुबे ने कठिन परिस्थितियों के बीच एक बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है। जेल, कोर्ट-कचहरी और पारिवारिक संघर्षों के बीच रहते हुए उन्होंने यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 61% (60.8%) अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की है.खुशी दुबे ने इस सफलता के बाद कहा कि वह भविष्य में एक सफल अधिवक्ता (वकील) बनना चाहती हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहती हैं।
खुशी दुबे का जीवन पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों और संघर्षों में रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई को अपना सहारा बनाया और निरंतर मेहनत जारी रखी।उनका कहना है कि उन्होंने जेल में रहते हुए भी पढ़ाई को जारी रखा और हर चुनौती का सामना सकारात्मक सोच के साथ किया।
खुशी दुबे का नाम 2020 के चर्चित बिकरू कांड से जुड़ा है, जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। वह गैंगस्टर अमर दुबे की पत्नी थीं, जिनकी शादी घटना से कुछ ही दिन पहले हुई थी। बिकरू कांड के बाद अमर दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जिसके बाद खुशी दुबे पर भी आरोप लगाए गए थे। इसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था।
खुशी दुबे करीब 30 महीने तक जेल में रहीं, जहां उनका जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। इस दौरान उन्होंने न केवल कानूनी लड़ाई का सामना किया बल्कि पारिवारिक तनाव और मानसिक दबाव से भी गुजरना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी।
खुशी दुबे का कहना है कि पढ़ाई ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अध्ययन जारी रखा। परीक्षा की तैयारी कठिन परिस्थितियों में की,हर परिस्थिति में खुद को सकारात्मक बनाए रखा। उनका मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिससे जीवन को नई दिशा दी जा सकती है।
यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 में खुशी दुबे ने 60.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर फर्स्ट डिवीजन में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने यह सफलता बेहद कठिन परिस्थितियों में हासिल की है।
खुशी दुबे ने स्पष्ट कहा है कि उनका सपना अब एक अधिवक्ता (वकील) बनने का है। उनका कहना है कि वह कानून की पढ़ाई कर न्याय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। वही खुशी दुबे की मां ने भी इस पूरे संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि बेटी ने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और लगातार उसका हौसला बढ़ाया।
खुशी दुबे ने कहा कि उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन वह अब आगे बढ़ना चाहती हैं। बीते अनुभवों को पीछे छोड़ने का प्रयास। भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। सकारात्मक सोच के साथ जीवन आगे बढ़ाना है।
खुशी दुबे की यह सफलता यह संदेश देती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा एक नई राह दिखा सकती है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं। वही खुशी दुबे की सफलता को लेकर समाज में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे सकारात्मक बदलाव और सुधार की दिशा में कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे उनके पुनर्वास और भविष्य की संभावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग