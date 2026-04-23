Kanpur News: ‘मैं कचहरी जा रहा हूं’, स्टेटस लगाकर निकला था प्रियांशु, फिर 5वीं मंजिल से लगा दी छलांग

चश्मदीदों के मुताबिक प्रियांशु रोज की तरह वकीलों की ड्रेस में था - सफेद शर्ट, काला कोट और काली-सफेद धारी वाली पैंट। वह परिसर में दाखिल हुआ, किसी से बात नहीं की और सीधे पांचवीं मंजिल की तरफ चला गया। कुछ ही मिनट बाद जोर की आवाज आई। वह कचहरी के पिछले हिस्से में गिरा, जहां आमतौर पर कोई आता-जाता नहीं है। वहां कूड़े का ढेर है और आने-जाने का रास्ता भी बंद रहता है। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही काफी खून फैल गया। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और विशेष सुरक्षा बल के जवान तुरंत दौड़े। आनन-फानन में उसे उर्सला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।