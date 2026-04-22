कानपुर में बदलती शिक्षा की तस्वीर, 20 लाख की लागत से सजा नया ‘स्टडी हब’, बैठने की क्षमता दोगुनी

कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की पहल से राजकीय जिला पुस्तकालय का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड से लगभग 20 लाख रुपये की लागत से किए गए आधुनिकीकरण ने इसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक आधुनिक अध्ययन केंद्र में बदल दिया है। अब यहां बेहतर सुविधाएं, शांत वातावरण और विस्तृत अध्ययन व्यवस्था उपलब्ध है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का अवसर मिल रहा है।