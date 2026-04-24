कानपुर और बुंदेलखंड में क्यों पड़ती है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी? जानिए 5 बड़े कारण

Kanpur and Bundelkhand heat reasons : अगर आप यूपी के कानपुर या बुंदेलखंड में रहते हैं तो मई-जून की दोपहरी आपको याद होगी. पारा 45°C पार कर जाता है, सड़कें तपने लगती हैं और लू के थपेड़े सांस लेना मुश्किल कर देते हैं. मौसम विभाग भी हर साल यहां के लिए रेड अलर्ट जारी करता है. लेकिन आखिर इस इलाके में इतनी भीषण गर्मी पड़ती क्यों है? इसकी वजह सिर्फ सूरज नहीं, बल्कि भूगोल से लेकर शहरीकरण तक 5 बड़े फैक्टर हैं.