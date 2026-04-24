क्या खुशी दुबे की हुई थी दूसरी शादी? बिकरू कांड वाले विकास दुबे की पत्नी ने बताई सच्चाई

ऋचा दुबे का कहना है कि खुशी के पिता बिकरू गांव में आए थे और उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी खुशी तिवारी ठाकुरों के घर में रह रही है। उसे घर ला दीजिए। खुशी तिवारी के पिता विकास दुबे के पास इसलिए पहुंचे थे। क्योंकि विकास दुबे का आसपास के ब्राह्मण समाज में नाम था और विकास दुबे की चलती थी। इसलिए वह उनके पास आए थे, जिससे कि वह खुसी तिवारी को वापस ला सके।