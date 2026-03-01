बिकरू कांड वाले विकास दुबे की हुई थी लव मैरिज, पत्नी ऋचा ने बताई पूरी कहानी

ऋचा दुबे ने अपनी शादी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि विकास दुबे के साथ उनकी 'लव मैरिज' हुई थी। उन्होंने बताया कि उस समय विकास एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था। ऋचा के अनुसार, "विकास किसी भी तरह का नशा नहीं करता था और उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी।" ऋचा का दावा है कि शादी के शुरुआती वर्षों तक विकास पर कोई बड़ा आपराधिक मामला नहीं था और जो कुछ भी हुआ, वह शादी के बाद की परिस्थितियों का नतीजा था।