25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

आंख बंद करती हूं तो दिखता है वही चेहरा, वही आवाज, वही खून…पहलगाम में मारे गए शुभम की विधवा का दर्द

Pahalgam terror attack widow story: पहलगाम आतंकी हमले में शुभम की हत्या से ऐशान्या की जिंदगी थम गई। शादी के दो महीने बाद ही सब उजड़ गया। त्योहार बेमानी हैं। वह बदला नहीं, सुरक्षा चाहती हैं और अब समाजसेवा के जरिए जीवन को नया मकसद देना चाहती हैं।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 25, 2026

कानपुर. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल आतंकी हमले में कानपुर के चकेरी निवासी शुभम द्विवेदी (30) को उनकी पत्नी ऐशान्या के सामने सिर में गोली मारी गई थी। शादी के महज दो महीने बाद ही ऐशान्या की दुनिया उजड़ गई। साथ जीने के सपने जो शुरू ही हुए थे, एक झटके में खत्म हो गए। गोलियों की आवाजें तो थम गईं, लेकिन असर आज भी जिंदा है। ऐशान्या के लिए तो समय जैसे वहीं ठहर गया है। हालांकि, उनका मन बदला नहीं चाहता। कहती हैं- 'मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे यह यकीन चाहिए कि किसी और ऐशान्या के सामने उसके शुभम को गोली न मारी जाए।'

ऐशान्या कहती हैं, 'न तो शादी की पहली सालगिरह मना पाई और न ही कोई त्योहार। दिवाली, होली, करवा चौथ, सब कुछ बेमानी हो गया। हर खुशी अब अधूरी लगती है।… अब तो बस यादें ही हैं।' न्याय की बात पर उनका स्वर सख्त हो गया, बोलीं- जब तक आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं होगा, तब तक सच्चा सुकून मिल ही नहीं सकता। धर्म के आधार पर हमला संगठित नफरत का एक रूप है। आंख बंद करती हूं तो वही चेहरा, वही आवाज, वही खून।… यह दर्द अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।

'अब समाजसेवा ही मेरा मकसद'

एमबीए कर चुकी ऐशान्या अब समाजसेवा के जरिए अपने जीवन को दिशा देना चाहती हैं। राजनीति में आने के सवाल पर ऐशान्या कहती है कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब जब जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है, तो इसे एक मकसद देना चाहती हूं। शुभम हमेशा कहता था कि हमें लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अब मैं वही करूंगी। खासकर उन महिलाओं के लिए जो हिंसा का शिकार होती हैं। उनके लिए अब व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा महत्त्वपूर्ण वह उद्देश्य है, जिसमें वे दूसरों के लिए कुछ कर सकें।

पिता के लिए अब तस्वीर ही सहारा

शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने ऑफिस की मेज पर बेटे की तस्वीर लगा रखी है। हर दिन उसे देखकर ही काम की शुरुआत करते हैं। यह तस्वीर ही अब उनके जीने का सहारा है। संजय द्विवेदी बताते हैं, '22 तारीख को हमने अपने पैतृक गांव हाथीपुर में शुभम के नाम से भोज किया है। गरीबों को खाना खिला कर आ रहे हैं। यह श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि बेटे की मौजूदगी को महसूस करने का एक जरिया है। लगता है वो यहीं कहीं है, सब देख रहा है। बेटे की याद हर दिन आती है, लेकिन जिंदगी को जैसे-तैसे आगे बढ़ाना ही पड़ता है।'

गांव में बनेगा पार्क, गेट बनकर तैयार

शुभम की याद में उनके पैतृक गांव हाथीपुर में एक भव्य स्मृति द्वार बनवाया गया है, जिसका लोकार्पण तीन महीने पहले हुआ। यह द्वार गांव के लोगों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गया है। इसके साथ ही गांव में शुभम द्विवेदी स्मृति पार्क बनाने की योजना भी तैयार की गई है, जिसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। यह पार्क आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का कार्य करेगा।

#PahalgamAttackमें अब तक

आंख बंद करती हूं तो दिखता है वही चेहरा, वही आवाज, वही खून…पहलगाम में मारे गए शुभम की विधवा का दर्द

Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah

पहलगाम हमले की बरसी: उमर अब्दुल्ला की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा- मुंहतोड़ जवाब देंगे, दोबारा ऐसा हमला नहीं करने देंगे

Indian Navy fleet

‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर बड़ा खुलासा, समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी भारतीय नेवी

Kanpur Dehat:शादी की खुशियां मातम में बदलीं, डंपर से टकराई बाइक, दो की मौत

भारत के साथ अब बातचीत की बेचैनी, बांग्लादेश में जयशंकर से पाकिस्तानी नेता ने मिलाया हाथ, फिर क्या हुआ?

Tendua

राजधानी अब हर शनिवार लगेगा जैविक बाजार, सब्जी से लेकर अनाज तक लें

Donald Trump once again claims credit for India-Pakistan ceasefire

भारत-पाकिस्तान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा – “350% टैरिफ की धमकी के बाद रुकी जंग”

India may attack Pakistan again, says Khawaja Asif

“भारत फिर कर सकता है पाकिस्तान पर हमला”, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से डरे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

Photo; PIB X Handle

Delhi Blast: AI फेक वीडियो से Pak Propaganda तक मिसइनफॉर्मेशन का खतरनाक खेल

वार्ड में पड़ा मरीज का शव।

सर्जिकल वार्ड में घंटों पड़ा रहा शव, मरीज हुए परेशान

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Apr 2026 09:52 am

Published on:

25 Apr 2026 09:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / आंख बंद करती हूं तो दिखता है वही चेहरा, वही आवाज, वही खून…पहलगाम में मारे गए शुभम की विधवा का दर्द

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur Weather Update: अप्रैल में ही झुलसाने लगी गर्मी, 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

कानपुर

क्या खुशी दुबे की हुई थी दूसरी शादी? बिकरू कांड वाले विकास दुबे की पत्नी ने बताई सच्चाई

कानपुर

कानपुर का ‘मुन्ना भाई’: फर्जी मुहर-कार्ड से बांट रहा था सरकारी नौकरी, 30 लाख ठगकर पहुंचा जेल

कानपुर

कानपुर और बुंदेलखंड में क्यों पड़ती है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी? जानिए 5 बड़े कारण

कानपुर

Kanpur News:9वीं के छात्र आरिज सीखेंगे चंद्रयान-मंगलयान के राज, इसरो भेजेगा अहमदाबाद

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.