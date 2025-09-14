‘खिलाड़ी और BCCI नहीं समझते आतंकवाद, शायद वे भूल गए पहलगाम की घटना’ : एशान्या द्विवेदी

शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा, 'जब से मुझे भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले की जानकारी मिली, तभी से मैं इसका विरोध कर रहा हूं। जिस मुल्क ने हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाई, उसके साथ हमारे देश के खिलाड़ी खेल रहे हैं। यह बेहद दुखद है। इस मैच का बहिष्कार किया जाना चाहिए। बीसीसीआई को देश के नागरिकों की चिंता नहीं है। दुश्मन देश के साथ बोर्ड को किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए।'