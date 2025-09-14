75 साल के बुजुर्ग ने दोस्त की बेटी से किया रेप, 5 महीने की गर्भवती होने पर खुला राज

जब नाबालिग की तबीयत बिगड़ने लगी और वह पांच महीने की गर्भवती हो गई, तब उसने डरते-डरते अपनी मां को आपबीती सुनाई। मां ने तुरंत बिधूना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई।