औरैया

75 साल के बुजुर्ग ने दोस्त की बेटी से किया रेप, 5 महीने की गर्भवती होने पर खुला राज

औरैया में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज का मामला सामने आया है। यहां एक 75 साल के बुजुर्ग ने दोस्त की बेटी के साथ रेप किया। 5 महीने की गर्भवती होने पर नाबालिग ने मां को पूरा मामला बताया।

औरैया

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 14, 2025

Symbolic Image.
Symbolic Image.

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित कर दिया। 75 वर्षीय बिसंबर दयाल ने अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। यह घटना करीब पांच महीने पहले हुई, लेकिन तब जाकर सामने आई जब पीड़िता पांच महीने की गर्भवती हो गई।

पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब नाबालिग खेत से घर लौट रही थी। तभी आरोपी बिसंबर दयाल ने उसे प्रसाद देने के बहाने अपने घर बुलाया। वहां उसने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया और धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए। डर और शर्म के कारण पीड़िता ने महीनों तक इस घटना को छुपाए रखा।

नाबालिग के गर्भवती होने पर खुला राज

जब नाबालिग की तबीयत बिगड़ने लगी और वह पांच महीने की गर्भवती हो गई, तब उसने डरते-डरते अपनी मां को आपबीती सुनाई। मां ने तुरंत बिधूना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई।

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

बिधूना क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा ने बताया कि 12 सितंबर को पीड़िता और उसके माता-पिता ने थाने में शिकायत दर्ज की। आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Published on:

14 Sept 2025 02:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / 75 साल के बुजुर्ग ने दोस्त की बेटी से किया रेप, 5 महीने की गर्भवती होने पर खुला राज

