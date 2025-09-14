Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

मानसून का कहर जारी, 15 से 19 सितंबर तक इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, एमपी समेत कई जिलों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। 15 से 19 सितंबर तक जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है।

नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 14, 2025

मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी।
मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी, PC- IANS

नोएडा : भारतीय मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, एमपी समेत कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान(Mansoon Update September 2025) जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को जोरदार बारिश होगी।

मानसून की वजह से मौसम में लगातार बदलाव जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम तटों पर निम्न दबाव होने की वजह से बारिश की परिस्थितियों बन रही हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को बारिश की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश होगी। इस दौरान अलग-अलग जिलों में आंधी-तूफान की भी संभावना है।

image

मौसम विभाग ने मेरठ, गौतमबुद्धनगर, बरेली, बहराइच, संतकबीर नगर, फतेहपुर, बलिया, वाराणसी, मऊ, प्रयागराज और औरैया में भारी बारिश चेतावनी जारी की है। इस दौरान 30 से 40 की स्पीड से हवा चलने की संभावना है।

मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, 15 और 16 सितंबर को अलग-अलग जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

14 से 16 सितंबर मध्य प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। खासतौर पर 15 सितंबर को भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। वहीं, 15 और 16 को छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है।

image

Published on:

14 Sept 2025 02:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मानसून का कहर जारी, 15 से 19 सितंबर तक इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान

