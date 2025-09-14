मानसून का कहर जारी, 15 से 19 सितंबर तक इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान

नोएडा : भारतीय मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, एमपी समेत कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान(Mansoon Update September 2025) जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को जोरदार बारिश होगी।
मानसून की वजह से मौसम में लगातार बदलाव जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम तटों पर निम्न दबाव होने की वजह से बारिश की परिस्थितियों बन रही हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को बारिश की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश होगी। इस दौरान अलग-अलग जिलों में आंधी-तूफान की भी संभावना है।
मौसम विभाग ने मेरठ, गौतमबुद्धनगर, बरेली, बहराइच, संतकबीर नगर, फतेहपुर, बलिया, वाराणसी, मऊ, प्रयागराज और औरैया में भारी बारिश चेतावनी जारी की है। इस दौरान 30 से 40 की स्पीड से हवा चलने की संभावना है।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, 15 और 16 सितंबर को अलग-अलग जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
14 से 16 सितंबर मध्य प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। खासतौर पर 15 सितंबर को भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। वहीं, 15 और 16 को छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है।