मानसून का कहर जारी, 15 से 19 सितंबर तक इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान

मानसून की वजह से मौसम में लगातार बदलाव जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम तटों पर निम्न दबाव होने की वजह से बारिश की परिस्थितियों बन रही हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर को बारिश की चेतावनी जारी की है।