जाते-जाते मानसून करेगा प्रचंड तांडव, अगले सात दिन इन इलाकों में होगी आंधी-झक्कड़ के साथ तूफानी बारिश

नोएडा(IMD Heavy Rain Alert) : मानसून सितंबर के अंतिम सप्ताह में विदाई ले लेगा। लेकिन, अभी बचे हुए दिनों में मानसून अपना प्रचंड रूप दिखाने के लिए तैयार है। पूरे देश में आने वाले 4 से 5 दिनों में भारी से भारी वर्षा होने वाली है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने 12 से लेकर 16 सितंबर तक बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग की ओर से यूपी के कई स्थानों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
यूपी में अब तक की बारिश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश 562.4 मिमी बारिश अब तक दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी यूपी में 656.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 601 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जो कि बारिश के सामान्य औसत के लगभग बराबर है।
यूपी में 12 से 16 सितंबर के बीच एक बार फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जारी किया है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।
मानसून की अक्षीय रेखा वह रेखा होती है जो बारिश लाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसी लाइन की वजह से ही मैदानी इलाकों में बारिश होती है। यह रेखा गर्मियों में भारत के मैदानी भागों की ओर बढ़ती है और बारिश का पैटर्न तय करती है। यह रेखा श्री गंगा नगर से शुरू होकर यूपी के बरेली, बाराबंकी, देहरी, पुरुलिया, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी लाइन की हलचल से सूखा और बाढ़ आ सकती है।
तापमान की स्थिति की बात करें तो यूपी के तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नजर नहीं आया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सिर्फ 2 डिग्री तापमान का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है।
उत्तराखंड के मौसम विभाग के अनुसार, कई स्थानों पर हल्की और मध्ययम बारिश हो सकती है। साथ ही कई राज्यों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।