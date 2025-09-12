Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

जाते-जाते मानसून करेगा प्रचंड तांडव, अगले सात दिन इन इलाकों में होगी आंधी-झक्कड़ के साथ तूफानी बारिश

IMD Heavy Rain Alert : मानसून अब विदाई की ओर है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में मानसून विदाई ले लेगा। फिलहाल, बचे हुए दिनों में मानसून जमकर तांडव करने के लिए तैयार है।

नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 12, 2025

बारिश के बीच गुजरते विद्यार्थी, PC- ANI

नोएडा(IMD Heavy Rain Alert) : मानसून सितंबर के अंतिम सप्ताह में विदाई ले लेगा। लेकिन, अभी बचे हुए दिनों में मानसून अपना प्रचंड रूप दिखाने के लिए तैयार है। पूरे देश में आने वाले 4 से 5 दिनों में भारी से भारी वर्षा होने वाली है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है।

उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने 12 से लेकर 16 सितंबर तक बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग की ओर से यूपी के कई स्थानों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

यूपी में अब तक की बारिश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश 562.4 मिमी बारिश अब तक दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी यूपी में 656.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 601 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जो कि बारिश के सामान्य औसत के लगभग बराबर है।

ये भी पढ़ें

अनोखा सरेंडर… वकील बनकर कोर्ट पहुंचा भाजपा नेता का ‘कातिल’, समझे लव ट्रांयगल का पूरा मामला
प्रयागराज
image

12 से 16 सितंबर के बीच होगी अच्छी बारिश

यूपी में 12 से 16 सितंबर के बीच एक बार फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जारी किया है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।

क्या होती है अक्षीय रेखा

मानसून की अक्षीय रेखा वह रेखा होती है जो बारिश लाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसी लाइन की वजह से ही मैदानी इलाकों में बारिश होती है। यह रेखा गर्मियों में भारत के मैदानी भागों की ओर बढ़ती है और बारिश का पैटर्न तय करती है। यह रेखा श्री गंगा नगर से शुरू होकर यूपी के बरेली, बाराबंकी, देहरी, पुरुलिया, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी लाइन की हलचल से सूखा और बाढ़ आ सकती है।

तापमान की स्थिति

तापमान की स्थिति की बात करें तो यूपी के तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नजर नहीं आया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सिर्फ 2 डिग्री तापमान का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है।

उत्तराखंड के मौसम की स्थिति

उत्तराखंड के मौसम विभाग के अनुसार, कई स्थानों पर हल्की और मध्ययम बारिश हो सकती है। साथ ही कई राज्यों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

ये भी पढ़ें

राहुल बोले- अब हाइड्रोजन बम फटेगा, सारे सबूत जल्द ही होंगे आपके सामने
रायबरेली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 03:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / जाते-जाते मानसून करेगा प्रचंड तांडव, अगले सात दिन इन इलाकों में होगी आंधी-झक्कड़ के साथ तूफानी बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.