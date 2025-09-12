जाते-जाते मानसून करेगा प्रचंड तांडव, अगले सात दिन इन इलाकों में होगी आंधी-झक्कड़ के साथ तूफानी बारिश

मानसून की अक्षीय रेखा वह रेखा होती है जो बारिश लाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसी लाइन की वजह से ही मैदानी इलाकों में बारिश होती है। यह रेखा गर्मियों में भारत के मैदानी भागों की ओर बढ़ती है और बारिश का पैटर्न तय करती है। यह रेखा श्री गंगा नगर से शुरू होकर यूपी के बरेली, बाराबंकी, देहरी, पुरुलिया, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसी लाइन की हलचल से सूखा और बाढ़ आ सकती है।