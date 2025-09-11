राहुल बोले- अब हाइड्रोजन बम फटेगा, सारे सबूत जल्द ही होंगे आपके सामने

राहुल गांधी ने कहा, 'बीजेपी के लोग जो एजिटेट हो रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप परेशान न हों। हाइड्रोजन बम आने वाला है, और जब यह आएगा, तब सब कुछ साफ हो जाएगा।' उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे देश में ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा आग की तरह फैल रहा है, क्योंकि यह सच्चाई है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी के जरिए सरकारें बनाई जा रही हैं। उन्होंने बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, और कर्नाटक के चुनावों में कथित वोट चोरी का जिक्र करते हुए कहा, 'हमने बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा में ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिए। अब हम और भी विस्फोटक सबूत लाने वाले हैं।'