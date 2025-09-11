Patrika LogoSwitch to English

रायबरेली

राहुल बोले- अब हाइड्रोजन बम फटेगा, सारे सबूत जल्द ही होंगे आपके सामने

राहुल गांधी रायबरेली के दो दिवसीय अपने दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने कहा, 'बीजेपी के लोग जो एजिटेट हो रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप परेशान न हों। हाइड्रोजन बम आने वाला है, और जब यह आएगा, तब सब कुछ साफ हो जाएगा।'

रायबरेली

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 11, 2025

राहुल गांधी(फाइल फोटो), PC- X

रायबरेली : लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर फिर से तीखा हमला बोला। गुरुवार को बचत भवन में आयोजित दिशा (जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति) की बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा के बाद, राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को फिर से उठाया और इसे ‘हाइड्रोजन बम’ की संज्ञा दी। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही इस मामले में विस्फोटक सबूत सामने लाए जाएंगे, जिससे “सारा का सारा मामला साफ हो जाएगा।”

राहुल गांधी ने कहा, 'बीजेपी के लोग जो एजिटेट हो रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप परेशान न हों। हाइड्रोजन बम आने वाला है, और जब यह आएगा, तब सब कुछ साफ हो जाएगा।' उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे देश में ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा आग की तरह फैल रहा है, क्योंकि यह सच्चाई है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी के जरिए सरकारें बनाई जा रही हैं। उन्होंने बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, और कर्नाटक के चुनावों में कथित वोट चोरी का जिक्र करते हुए कहा, 'हमने बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा में ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिए। अब हम और भी विस्फोटक सबूत लाने वाले हैं।'

राहुल ने बिहार में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिसमें मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया विपक्ष के मतदाताओं को हटाने और फर्जी मतदाताओं को जोड़ने का एक सुनियोजित प्रयास है।

फोन पर की पत्नी से बात फिर कमरे में जाकर कर ली आत्महत्या, PCS अधिकारी थे आशीष
प्रतापगढ़
image

1000 से अधिक लोगों से की मुलाकात

राहुल गांधी बुधवार को रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने एनटीपीसी गेस्ट हाउस में जनता दरबार आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने 1,000 से अधिक स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। एक दिव्यांग युवक ने अपने भाई की पीठ पर चढ़कर राहुल से ट्राइसाइकिल की मांग की, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उमरन गांव की रामरती ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की मांग की, जिस पर राहुल ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। बेरोजगारी और विदेशी वीजा की समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

राहुल ने गोराबाजार चौहारा में अशोक स्तंभ का अनावरण किया और अमर शहीद वीर पासी वन ग्राम में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रजापति समाज के सम्मेलन में उन्होंने बीजेपी-आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की 90% आबादी (ओबीसी, दलित, आदिवासी) को अवसरों से वंचित किया जा रहा है।

बीजेपी के मंत्री ने रोका था काफिला

राहुल के दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध जताया। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता राहुल के काफिले के रास्ते में धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी बिहार में राहुल की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ कथित अपशब्दों पर माफी की मांग कर रहे थे। धरने के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर राहुल के काफिले को आगे बढ़ने दिया।

बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद ने राहुल के ‘हाइड्रोजन बम’ वाले बयान की आलोचना की और इसे “असंगत और गैर-जिम्मेदाराना” करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल अपनी साख को स्वयं कमजोर कर रहे हैं।

राहुल गांधी ‘जनता दरबार’ के बाद दिशा बैठक में पहुंचे, सपा के बागी विधायक मनोज पांडेय ने किया बहिष्कार
रायबरेली
image

11 Sept 2025 07:58 pm

