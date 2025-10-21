Raebareli Murder: भाले से छलनी हुई आस्था: तंत्र-मंत्र के विवाद में पुजारी की हत्या, खून से लाल हुआ आश्रम

रात लगभग 11 बजे सुखदेव और संजय पहले भी आश्रम आए थे। उन्होंने बाबा से झाड़-फूंक कराने की बात की, लेकिन किसी बात पर तीखी बहस हो गई। पत्नी द्रौपदी ने बीच-बचाव किया तो झगड़ा शांत हो गया और दोनों आरोपी लौट गए। लेकिन कुछ देर बाद, रात करीब 12 बजे, वे भाला लेकर दोबारा लौटे। जैसे ही बाबा मोहन नाथ गहरी नींद में थे, आरोपियों ने उन पर भाले से ताबड़तोड़ वार कर दिए। द्रौपदी के मुताबिक कि सुखदेव ने पहले मेरे पति के सिर पर वार किया, फिर संजय ने उनके सीने में भाला घोंप दिया। मैं चिल्लाई तो उन्होंने मेरे चेहरे और कंधे पर भी हमला किया। घटना के बाद आरोपियों ने खून से लथपथ बाबा को वहीं छोड़ दिया और अंधेरे में फरार हो गए।