राहुल गांधी ‘जनता दरबार’ के बाद दिशा बैठक में पहुंचे, सपा के बागी विधायक मनोज पांडेय ने किया बहिष्कार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने रायबरेली दौरे के दूसरे दिन ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। उन्होंने कई लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एक दिव्यांग भाई की पीठ पर लदकर राहुल गांधी से मिलने पहुंचा। उसने सांसद से ट्राइसाइकिल मांगी। राहुल गांधी से जनता दरबार में मिलने के लिए व्यापारी संगठन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा।