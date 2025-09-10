मर्डर मिस्ट्री: प्यार, शराब और साजिश का खूनी खेल! बॉस ने ले ली रिकवरी एजेंट की जान

लखनऊ : लखनऊ के बंथरा इलाके में 26 वर्षीय रिकवरी एजेंट कुणाल शुक्ला ने सभी को स्तब्ध कर दिया। इस हत्याकांड का कारण कुणाल का अपने बॉस विवेक सिंह की पत्नी के साथ कथित प्रेम संबंध बताया जा रहा है, जिसके चलते गांव में विवेक की बदनामी हो रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि विवेक सिंह और उसके साथी वसीम अली खान ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची और इसे अंजाम दिया।
कुणाल का शव मंगलवार सुबह दादूपुर में स्वास्तिक फाइनेंस के ऑफिस में मिला। उसका सिर ईंट और लोहे के सब्बल से कुचला गया था, और उसकी आंखें फोड़ दी गई थीं। हत्यारों ने वारदात को छिपाने के लिए ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर के साथ-साथ कुणाल का मोबाइल भी ले गए। पुलिस ने इस मामले में विवेक सिंह और वसीम अली खान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस के अनुसार, विवेक ने बताया कि कुणाल और उसकी पत्नी के बीच लगातार संपर्क के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही थी। इसके अलावा, कुणाल के साथ उसका पैसों के लेन-देन का विवाद भी चल रहा था। इन कारणों से परेशान होकर विवेक ने वसीम को लालच देकर हत्या की योजना बनाई। उसने वसीम को मकान बनवाने और पैसे देने का वादा किया।
8 सितंबर की रात को विवेक ने कुणाल को ऑफिस में शराब पिलाई। जब कुणाल नशे में बेहोश होकर सो गया, तब विवेक ने वसीम को फोन कर बुलाया। वसीम ने बताया कि रात करीब 9:30 बजे विवेक ने उसे सूचना दी कि 'मौसम साफ है, कुणाल खर्राटे मारकर सो रहा है।' ऑफिस पहुंचने पर वसीम ने बेड के पास रखे लोहे के सब्बल से कुणाल के चेहरे पर 4-5 बार वार किया। खून की छींटें दीवारों और छत तक फैल गईं। वारदात के बाद वसीम ने सब्बल को ऑफिस की बाउंड्रीवाल के पार फेंक दिया और कुणाल का मोबाइल नाले में बहा दिया। खून से सने कपड़े उसने गिट्टी प्लांट पर धोकर एक टॉयलेट में छिपा दिए। पुलिस ने वसीम की निशानदेही पर सब्बल, कपड़े और अन्य सामान बरामद कर लिया।
कुणाल स्वास्तिक एसोसिएट्स में रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता था, जहां वह विवेक सिंह के साथ वाहनों की रिकवरी का काम करता था। विवेक पहले भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है, जिसे पुलिस अब गंभीरता से जांच रही है। कुणाल के भाई सौरभ शुक्ला ने बताया कि कुणाल का किसी के साथ 2 लाख रुपये को लेकर विवाद था और उसका पुराना फोन भी चोरी हो गया था। सौरभ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर जांच शुरू हुई। डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।