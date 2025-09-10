मर्डर मिस्ट्री: प्यार, शराब और साजिश का खूनी खेल! बॉस ने ले ली रिकवरी एजेंट की जान

8 सितंबर की रात को विवेक ने कुणाल को ऑफिस में शराब पिलाई। जब कुणाल नशे में बेहोश होकर सो गया, तब विवेक ने वसीम को फोन कर बुलाया। वसीम ने बताया कि रात करीब 9:30 बजे विवेक ने उसे सूचना दी कि 'मौसम साफ है, कुणाल खर्राटे मारकर सो रहा है।' ऑफिस पहुंचने पर वसीम ने बेड के पास रखे लोहे के सब्बल से कुणाल के चेहरे पर 4-5 बार वार किया। खून की छींटें दीवारों और छत तक फैल गईं। वारदात के बाद वसीम ने सब्बल को ऑफिस की बाउंड्रीवाल के पार फेंक दिया और कुणाल का मोबाइल नाले में बहा दिया। खून से सने कपड़े उसने गिट्टी प्लांट पर धोकर एक टॉयलेट में छिपा दिए। पुलिस ने वसीम की निशानदेही पर सब्बल, कपड़े और अन्य सामान बरामद कर लिया।