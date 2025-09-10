Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

मर्डर मिस्ट्री: प्यार, शराब और साजिश का खूनी खेल! बॉस ने ले ली रिकवरी एजेंट की जान

लखनऊ में बंथरा इलाके में हुए एक हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया है। यहां एक बॉस ने अपने ही रिकवरी एजेंट की हत्या कर दी। मामला लव अफेयर का बताया जा रहा है।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 10, 2025

लखनऊ : लखनऊ के बंथरा इलाके में 26 वर्षीय रिकवरी एजेंट कुणाल शुक्ला ने सभी को स्तब्ध कर दिया। इस हत्याकांड का कारण कुणाल का अपने बॉस विवेक सिंह की पत्नी के साथ कथित प्रेम संबंध बताया जा रहा है, जिसके चलते गांव में विवेक की बदनामी हो रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि विवेक सिंह और उसके साथी वसीम अली खान ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची और इसे अंजाम दिया।

कुणाल का शव मंगलवार सुबह दादूपुर में स्वास्तिक फाइनेंस के ऑफिस में मिला। उसका सिर ईंट और लोहे के सब्बल से कुचला गया था, और उसकी आंखें फोड़ दी गई थीं। हत्यारों ने वारदात को छिपाने के लिए ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर के साथ-साथ कुणाल का मोबाइल भी ले गए। पुलिस ने इस मामले में विवेक सिंह और वसीम अली खान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पुलिस के अनुसार, विवेक ने बताया कि कुणाल और उसकी पत्नी के बीच लगातार संपर्क के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही थी। इसके अलावा, कुणाल के साथ उसका पैसों के लेन-देन का विवाद भी चल रहा था। इन कारणों से परेशान होकर विवेक ने वसीम को लालच देकर हत्या की योजना बनाई। उसने वसीम को मकान बनवाने और पैसे देने का वादा किया।

ये भी पढ़ें

अनोखा सरेंडर… वकील बनकर कोर्ट पहुंचा भाजपा नेता का ‘कातिल’, समझे लव ट्रांयगल का पूरा मामला
प्रयागराज
image

8 सितंबर को पिलाई थी शराब

8 सितंबर की रात को विवेक ने कुणाल को ऑफिस में शराब पिलाई। जब कुणाल नशे में बेहोश होकर सो गया, तब विवेक ने वसीम को फोन कर बुलाया। वसीम ने बताया कि रात करीब 9:30 बजे विवेक ने उसे सूचना दी कि 'मौसम साफ है, कुणाल खर्राटे मारकर सो रहा है।' ऑफिस पहुंचने पर वसीम ने बेड के पास रखे लोहे के सब्बल से कुणाल के चेहरे पर 4-5 बार वार किया। खून की छींटें दीवारों और छत तक फैल गईं। वारदात के बाद वसीम ने सब्बल को ऑफिस की बाउंड्रीवाल के पार फेंक दिया और कुणाल का मोबाइल नाले में बहा दिया। खून से सने कपड़े उसने गिट्टी प्लांट पर धोकर एक टॉयलेट में छिपा दिए। पुलिस ने वसीम की निशानदेही पर सब्बल, कपड़े और अन्य सामान बरामद कर लिया।

2 लाख रुपए को लेकर था विवाद

कुणाल स्वास्तिक एसोसिएट्स में रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता था, जहां वह विवेक सिंह के साथ वाहनों की रिकवरी का काम करता था। विवेक पहले भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है, जिसे पुलिस अब गंभीरता से जांच रही है। कुणाल के भाई सौरभ शुक्ला ने बताया कि कुणाल का किसी के साथ 2 लाख रुपये को लेकर विवाद था और उसका पुराना फोन भी चोरी हो गया था। सौरभ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर जांच शुरू हुई। डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

आशिक को थी पैसे की जरुरत… शादीशुदा प्रेमिका ने घर में ही डाला डाका, गहने और कैश किया पार
हापुड़
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 09:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मर्डर मिस्ट्री: प्यार, शराब और साजिश का खूनी खेल! बॉस ने ले ली रिकवरी एजेंट की जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.