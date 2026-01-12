आखिर क्यों प्रियंका गांधी को कहा जाता है ‘भइया जी’? जन्मदिन पर खेल रहीं बड़ा सियासी दांव

हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा, जिन्हें प्रियंका 'किशोरी भैया' कहती हैं। उन्होंने जीत हासिल की। प्रियंका ने उन्हें 'किशोरी भैया' कहकर बधाई दी, जो इस संबोधन की गहराई दर्शाता है। किशोरी लाल शर्मा दशकों से गांधी परिवार के करीबी रहे हैं और अमेठी-रायबरेली में उनके प्रतिनिधि के रूप में काम किया है।

गांधी परिवार का लंबा नाता अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता राजीव गांधी के समय से चला आ रहा है। राजीव गांधी यहां से सांसद चुने गए थे। बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इन सीटों का प्रतिनिधित्व किया। प्रियंका ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वे इन क्षेत्रों में नियमित रूप से आती रहीं। वे लोगों से चौपालों में मिलती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं। तामझाम से दूर रहने वाली प्रियंका की सादगी और सौम्यता के कारण लोग उनमें कांग्रेस का भविष्य देखते हैं। अमेठी में एक लोकप्रिय नारा रहा है, "अमेठी का डंका, बिटिया प्रियंका"।