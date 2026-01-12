BJP ज्वाइन करेंगे बाहुबली धनंजय सिंह? जानें ताजा समीकरण का मतलब

धनंजय सिंह जौनपुर से 2009 में बसपा के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 2002 और 2007 में निर्दलीय और जेडीयू से विधायक का चुनाव भी जीता था। वर्तमान में वे जेडीयू के साथ हैं, जो एनडीए में बीजेपी की सहयोगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों का खुलकर समर्थन किया था, खासकर जौनपुर से कृपाशंकर सिंह के पक्ष में। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसने बीजेपी से निकटता के संकेत दिए। हालांकि, धनंजय सिंह पर दर्ज कई अपराधिक मामले (अपहरण, रंगदारी, विस्फोटक आदि) उनकी सीधी एंट्री में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। 2024 में एक मामले में उन्हें सजा भी हुई थी, हालांकि बाद में जमानत मिल गई।